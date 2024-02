Dvajsetina varčevalcev ima več kot 50.000 evrov

V nadaljevanju preberite:

Država do sredine februarja zbira naročila prebivalcev za triletne državne obveznice. V javnosti se postavlja predvsem vprašanje, ali bo zanimanja dovolj in kdo so potencialni kupci. Za nakup se bodo lažje odločili predvsem tisti, ki že imajo portfelje na upravljanju, ali pa vsaj trgovalne račune. Toda potencialni bazen kupcev je sicer zelo velik, vprašanje je le, če jim je ponujena obrestna mera zanimiva, glede na druge primerljive možnosti. Kdo so potencialni kupci in koliko jih je?

Koliko prihrankov imajo varčevalci pri Slovenskih bankah? So višje obrestne mere spodbudile varčevalce, da varčujejo v dolgoročnih depozitih?