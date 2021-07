Dvojna zmaga pametnega kolesa

V nadaljevanju preberite:

Primož Roglič je do olimpijskega zlata prikolesaril na kolesu znamke Cervelo. Leta 1995 ustanovljena družba je z Rogličevim zlatom, Domoulinovim srebrom in šestim mestom Van Aerta gotovo dosegla tako rezultatski kot razvojni Olimp. Nastala je sredi devetdesetih z enim samim namenom - razviti vrhunsko koli za vožnjo na čas. Kako je družba nastala, kako se je razvijala, kdo so lastniki in kako poslujejo lahko preberete v članku.