EBRD lahko prispeva k digitalizaciji malih in srednjih podjetij

V intervjuju preberite:



Odile Renaud Basso je prva ženska predsednica Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), mednarodne banke, ki po ustanovitvi leta 1991 zdaj deluje v približno 40 državah posttranzicijske Evrope, osrednje Azije, južnega in vzhodnega Sredozemlja. Banka je doslej za približno 6000 projektov namenila okroglih 150 milijard evrov.



Funkcijo je nastopila novembra lani, ko je na tem položaju nasledila Britanca Sumo Chakrabartija. Pred tem je kot generalna direktorica francoske državne zakladnice nadzorovala tamkajšnjo ekonomsko politiko, zdaj pa tudi predseduje pariškemu klubu, neformalnemu združenju kreditodajalcev, ki posreduje med bankami in najbolj zadolženimi državami.



V intervjuju nam je pojasnila prioritete banke v prihodnjih letih, njihove načrte v Sloveniji in odgovorila tudi, zakaj banka, ki je pred desetletjem sofinancirala TEŠ 6, v prihodnje ne bo finančno podprla morebitne nove jedrske elektrarne pri nas.