»Edina prava pot za uspešno in trajnostno poslovanje«

V podjetju e3plus si kot enega od učinkov certifikata želijo, da bi k sodelovanju privabili družbeno odgovorne poslovne partnerje. FOTO: Ekvilib Inštitut

»To je edina prava pot, če želimo biti dolgoročno uspešni in poslovati trajnostno. Pridobitev pristopnegaza naše podjetje pomeni potrditev, da delamo dobro, tako na področju družbene odgovornosti kot tudi v skrbi za svoje zaposlene. Hkrati predstavlja zavezo, da bo tako tudi v prihodnje, da bomo naše delo še izboljševali in uporabili nove, učinkovite pristope na področju organizacijskega upravljanja, varnosti in zdravja pri delu, usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih ter medgeneracijskega sodelovanja,« poudarja, ki primarno deluje na področju zbiranja in predelave odpadkov.V podjetju, ki je eno od zdaj že več kot stotih delodajalcev v Sloveniji na poti k pridobivanju tega certifikata in zaposluje 380 ljudi v kar 7 podružnicah po Sloveniji, pravijo, da sistemski pristopi, kot jih narekuje certifikat, že sami po sebi silijo v to, da stvari, ki jih delajo, tudi načrtujejo, spremljajo, analizirajo in na koncu izboljšujejo., ki je tudi že pridobilo pristopni certifikat, pravi: »Učinek, ki si ga želim od certifikata, je, da privabimo in hkrati poslujemo s takimi poslovnimi partnerji, ki so ozaveščeni in razmišljajo podobno kot mi, so družbeno odgovorni, tudi če certifikata še nimajo, saj je naš dolgoročni cilj živeti in poslovati v družbeno odgovornem okolju.« Poudarja, da se je usklajevanje zasebnega in poslovnega življenja, varovanje okolja, odnosi in medgeneracijska pomoč še pred pol leta zdelo kot nadgradnja obstoječega sistema. Danes se je prelila v vse pore njihovega poslovanja. Z vsemi elementi zavedanja, ki so jih sprejeli v dobro zaposlenih in okolice, so danes mnogo bogatejši, še pravijo v podjetju e3plus, kjer je večina zaposlenih žensk.Podobni poudarki in vprašanja so tudi v ospredju letošnje kampanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.Nova realnost nas sooča s spremembami, ki so še posebej opazne na področju dela. Kampanja tako nagovarja delodajalce, ki imajo vsaj pet zaposlenih, da se pridružijo več kot 110 podjetjem in organizacijam, ki jim na Ekvilib Inštitutu s partnerji pomagajo izboljševati delovno okolje za boljše počutje in večjo motiviranost zaposlenih. V letošnjem letu je certificiranje za 100 pristopnih certifikatov brezplačno.Več na:Naročnik oglasne vsebine je Ekvilib Inštitut