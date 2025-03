Električno vozilo se izplača kupiti le tistim, ki ga lahko polnijo doma

V nadaljevanju preberite:

Cene goriv na črpalkah so se danes znižale. A vsakokratno polnjenje rezervoarja opazno izprazni denarnico in marsikdo preračunava, ali je smiselno zamenjati avtomobil za varčnejši, morda celo električni. Izračun pokaže, da je odločitev za nakup električnega avtomobila odvisna predvsem od cene avtomobila in njegove uporabnosti, ne pa toliko od motorja in porabe. Naredili smo primerjavo cen avtomobilov z različnimi pogoni.

Koliko varčnejši so električni avtomobili? Kako na izbiro avtomobila vplivajo cene energentov?

Kje so glavne težave, da je zanimanja za električne avtomobile v Sloveniji manj kot v drugih razvitejših evropskih državah?