Električni tovornjaki so konkurenčni dizelskim

Cargo-partner, mednarodni ponudnik transportnih in info-logističnih storitev, je v zadnjih mesecih v Sloveniji testiral električni tovornjak Scania P25, ki je zasnovan za uporabo v mestnem, primestnem in medmestnem prometu.

Tovornjak, ki ima skupno maso do 20 ton, je opremljen z zaprto furgonsko nadgradnjo in nakladalno ploščadjo. Nadgradnja omogoča prevoz do 18 evropalet.

Baterijski sklop teoretično omogoča doseg med 200 in 250 kilometri med polnjenji, poraba pa se giblje med 95 in 110 kilovatnimi urami na sto kilometrov. Moč polnjenja prek enosmernega toka znaša 130 kilovatov.