Celjski dijaki najboljši na svetovnem prvenstvu

V nizozemskem Eindhovnu je od 17. do 21. julija 2024 potekalo svetovno prvenstvo v robotiki, ki se ga je udeležila tudi ekipa Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje.

Na tekmovanju RoboCup Rescue Rapidly Manufacturing Robots Challenge je tako ekipa Mechatronics Rescue Team, ki so jo sestavljali Jernej Romih, Blaž Strajnič, Rok Vnučec, Filip Kokol in Blaž Gril, dijaki četrtega letnika programa tehnik mehatronike, osvojila v kategoriji reševalnih robotov izjemno prvo mesto. Premagali so vso konkurenco in postali svetovni prvaki.

»Ključna stvar, ki nas je oddaljila od konkurence, je bila predhodna priprava in testiranje robota v Sloveniji, kjer smo ugotovili vse njegove šibke točke in jih tudi odpravili. Pomembno je bilo tudi, da smo imeli na svetovnem prvenstvu s seboj vse rezervne dele oziroma komponente, in če se je kakšen del pokvaril, smo ga lahko zelo hitro zamenjali,« je povedal Jernej Romih.

Reševalni robot, ki je prepričal komisijo. FOTO: ŠCC

Mentor dijakom je bil dr. Matej Veber, ki je dijake popeljal na svetovno prvenstvo že petič. »Piše se zgodovina naše šole. Na naše robotkarje smo zelo ponosni. Biti prvi na svetu je rezultat večletnega prizadevnega dela tako dijakov kot tudi učiteljev mentorjev in hkrati velika spodbuda za naše nadaljnje delo. Seveda se bomo trudili tudi v prihodnje za spodbudno učno okolje, ki omogoča našim dijakom razvoj njihovih številnih potencialov in talentov,« je povedala ravnateljica Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Simona Črep.

»Priprave na RoboCup so potekale v šoli ter tudi pri meni doma. Robota smo najprej izrisali v 3D-programu in ga 3D natisnili, nato pa smo začeli povezovati različne elektronske komponente. Napisali smo program, ki je vodil robota. Priprave so trajale deset mesecev, od začetka šolskega leta pa do tekmovanja,« je še povedal Romih.

Izvrstna uvrstitev na letošnjem svetovnem prvenstvu jim je zagotovila vstopnico na RoboCup 2025. Tako nadaljujejo tradicijo sodelovanja celjske šole na svetovnem prvenstvu v robotiki. Po Japonski, Kanadi, Avstraliji in Franciji ter Nizozemski se bodo prihodnje leto podali še v Brazilijo.