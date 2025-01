Eles: Za prehod na stari sistem vsaj pol leta

V Elesu in petih elektrodistribucijskih podjetjih poudarjajo, da je prehod na stari omrežninski sistem po optimistični oceni mogoč najhitreje v šestih mesecih in nikakor to ne gre čez noč.

V sistemskem operaterju kombiniranega prenosnega in distribucijskega omrežja Elesu ter v petih elektrodistribucijskih podjetjih (EDP) – Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Primorska – so se odzvali na izjavo generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije Vesne Nahtigal, da je prehod na stari omrežninski sistem, kar zagovarjajo v GZS, mogoč zelo hitro. »Od elektrooperaterjev imamo verodostojne neuradne informacije, da je prehod na stari sistem obračunavanja na njihovi strani mogoč v zelo kratkem času – govorimo o nekaj dnevih,« je dejala na novinarski konferenci prejšnji teden.

»Če je neimenovani vir, zaposlen v elektrodistribuciji, to resnično dejal direktorici GZS, ta vir zagotovo ni oseba, ki bi se v preteklosti dejansko ukvarjala z uvajanjem t. i. novega omrežninskega sistema,« pravijo v Elesu. »Ta izjava je zavajajoča in neresnična ter vnaša dodatno zmedo v javni prostor. Prehod na stari sistem v kratkem času ni mogoč, vsekakor pa ne v 'nekaj dneh', poudarjajo.«

Direktor družbe Eles in predsedniki uprav vseh petih elektrodistribucijskih družb znova poudarjajo, da je prehod na stari sistem po optimistični oceni mogoč najhitreje v šestih mesecih in da so se zgolj s testiranjem, pripravami in implementacijo novega sistema ukvarjali več kot leto dni, saj so le z dolgotrajnimi pripravami lahko eliminirali možnost napak obračunov. Omrežninski sistem temelji na zelo kompleksni programski opremi, ki je čez noč preprosto ni mogoče prilagoditi in spremeniti.

Pri tem so dodali, da se pred kakršno koli spremembo omrežninske metodologije zavzemajo za premislek in v končni fazi za sistem, ki bo koristen za elektroenergetski sistem Slovenije ter hkrati dajal odjemalcem realne signale o smiselnosti in smotrnosti porabe elektrike, ki bo preprosto razumljiv vsakemu plačniku električne energije ter bo Sloveniji omogočil potrebne investicije za zeleni prehod. »Menimo, da je to končni cilj omrežninske reforme in bojimo se, da se tega premalo zavedamo. Zato je treba k morebitnim spremembam pristopiti po temeljitem skupnem premisleku ter predvsem po opravljenih dodatnih analizah, testiranjih in simulacijah, ki bodo dokazale, da je sistem pravičen za vse skupine odjemalcev in koristen za sistem. Nedvomno si vsi državljani in gospodarstvo želimo nižjih stroškov, drugo vprašanje pa je, ali je tako stališče za vse tudi upravičeno; dejstvo je, da mora vsak plačati v skladu s svojo porabo – v preteklosti to ni bilo tako – saj v nasprotnem primeru nastale stroške, ki jih ne krije tisti, ki jih povzroči, plača nekdo drug.« Direktor Elesa Aleksander Mervar je prejšnji teden predstavil predlog za spremembe omrežninskega sistema.