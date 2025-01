Eles: Trije namesto petih blokov

V družbi Eles, ki je operater prenosnega in distribucijskega omrežja, so s pomočjo zadnjih razpoložljivih merilnih podatkih preverili, ali je trenutna razporeditev petih časovnih blokov, ki jih je prinesla nova omrežninska reforma, najbolj optimalna glede na potrebe elektroenergetskega sistema. Zlasti podatkov o veliki rasti novih sončnih elektrarn lani in predlani Agencija za energijo pred več kot dvema letoma, ko je pripravljala omrežninsko metodologijo, ni imela.

Na Elesu imajo zelo natančne podatke o (povprečnem) urnem prevzemu električne energije iz prenosnega omrežja v posamezni sezoni in za posamezne dneve (delovni dan, vikend, dela prost dan) in po posameznem distribucijskem podjetju. »Na podlagi podrobne analize teh podatkov ugotavljajo, da uveljavljeni časovni bloki v današnjih razmerah ne ustrezajo več povsem obremenjenosti, ki jo v zadnjem letu zaznavamo v elektroenergetskem sistemu. Spremenjene razmere so posledice intenzivne integracije sončnih elektrarn v zadnjem obdobju. Te elektrarne imajo velik vpliv na obremenjenost. Tega dejstva analize Agencije za energijo, ki so podlaga določitvi petih časovnih blokov, niso mogle zajeti, saj ne vključujejo najbolj aktualnih podatkov,« so zapisali na Elesu.

Na podlagi lastnih podatkov tako ugotavljajo, da imamo čez dan tri različne tipe odjema, in sicer v nočnem času, v jutranji in večerni konici ter v času največjega sončnega obsevanja. Te ugotovitve veljajo tako za višjo kot za nižjo sezono in tako za delovne kot za dela proste dni, čeprav je v dela prostih dneh jutranja in večerna konica manj izrazita. To bi bilo smiselno opredeliti s tremi časovnimi bloki.

Ta ugotovitev se tako odraža tudi v predlogu družbe ELES: med delavniki bi bilo smiselno uvesti tri različne časovne bloke. Blok 1 bi bil v času jutranje in večerne konice, blok 2 v času manjše obremenitve sistema ter blok 3 v nočnem času. Cena bloka 1 bi bila najvišja (jutranja in večerna konica), bloka 2 nižja ter bloka 3 najnižja.

Za dela proste dni bi uvedli le dva časovna bloka. V višji sezoni bi nastopil blok 2 v večerni in jutranji konici, medtem ko bi v času sončnega obsevanja in v nočnem času nastopil blok 3. V nižji sezoni pa so med dela prostimi dnevi obremenitve omrežja izredno nizke, zato bi v času večerne konice nastopil blok 2, medtem ko bi v preostalem času nastopil blok 3.

»S stališča tarif ni smiselno razlikovati med višjo in nižjo sezono, saj za zdaj ni tehnologij, ki bi uporabnikom omogočali premik porabe med sezonami. Zato je smiselno uporabnike čim bolj motivirati k premiku odjema znotraj dneva, kar naj bi bil tudi temeljni motiv same reforme. Trenutna razlika v ceni za uporabo omrežja med visoko in nizko sezono namreč uporabnikom daje zavajajoč signal, da znotraj dneva v nizki sezoni težav ni, kar pa ne drži,« menijo v Elesu.

Aleksander Mervar ne podpira novih tarif. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ne glede na to, da je direktor Elesa Aleksander Mervar v preteklosti podpiral in še danes podpira omrežninsko reformo, saj že leta zagovarjal stališče, da mora vsak uporabnik plačati toliko, kolikor obremenjuje elektroenergetsko omrežje, pa se nikoli ni opredeljeval glede tarif. Agencija za energijo je tarife določila za mesece oktober - december 2024 in za leto 2025, teh pa Mervar ni podpiral in se do njih ni javno opredeljeval. Še zlasti ni soglašal z nizkimi tarifami za obračunsko moč in izrazito visokimi tarifami za porabljeno električno energijo pri negospodinjskih odjemalcih in visokimi tarifami za moč in nizkimi za porabljeno električno energijo pri gospodinjskih odjemalcih.