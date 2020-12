Ena od možnosti za tovornjake je tudi predelava pogona za uporabo plina

V Evropski uniji je veliko prizadevanj za bolj zelen transport, skoraj ne mine mesec brez kake velike nove napovedi. Večina aktivnosti je bila do zdaj usmerjena v razvoj osebnih avtomobilov in v prizadevanja za njihovo vse hitrejše prehajanje na električni pogon, tudi ob vseh izzivih in problemih, ki jih ta prehod prenaša. A v transportu so tudi druga vozila, denimo tovorna, kjer tudi obstajajo zamisli za nove načine pogonov ali za predelavo obstoječih. Seveda pa so tudi na tem področju živahne polemike o okoljski koristnosti.



V prispevku preberite:

- o zamislih EU o uvajnaju vodika in gorivni celic v tovorni promet

- o pogonih, ki se v tem trenutku vgrajujejo v nove tovornjake

- o možnosti predelave dizelskih tovornih vozil, da delujejo tudi na plin

- o okoljski polemiki glede izpusta CO2 in različnih pogledih na prihodnost