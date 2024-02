Energetske družbe kljub krizi z bajnimi dobički

V nadaljevanju preberite:

Država je lani prek agencije Spirit podjetjem za blaženje posledic visokih cen elektrike in zemeljskega plina izplačala skoraj 290 milijonov evrov pomoči, kljub temu so nekatera podjetja leto končala z izgubo. Državne energetske družbe, ki so te energente podjetjem dobavljale, se hvalijo, da so med energetsko krizo odlično poslovala in ustvarila visoke dobičke.