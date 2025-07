EU podprla drugi tir z novimi 156 milijoni evrov

Gradnja drugega tira med Divačo in Koprom je (končno) deležna nekoliko večje evropske podpore. Evropska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (Cinea) je državnemu podjetju 2TDK za tretji sklop projekta dodelila dodatnih 156 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope (CEF).

»Ta finančna podpora za nas pomeni potrditev, da je projekt pomemben ne le za Slovenijo, ampak tudi za širšo regijo. Hkrati je to pomembna spodbuda za uresničevanje projekta,« je ob dolgo pričakovani novici povedal generalni direktor 2TDK Matej Oset. Direktor 2TDK Marko Brezigar pa je dodal, da je Evropa ta največji slovenski infrastrukturni projekt prepoznala kot primer dobre prakse na področju trajnostne infrastrukture in čezmejne povezljivosti za celotno Evropsko unijo. »Taka podpora potrjuje, da sledimo visokim standardom načrtovanja, izvedbe in vodenja projektov. Veseli smo, da smo prejeli veliko več, kot smo skromno pričakovali in v bistvu največ od držav kandidatk, kar so nam nekatere kandidatke tudi nekoliko zavidale. V omenjeni agenciji in na evropski komisiji so tudi dobro vedeli, da je bila Slovenija do zdaj deležna sorazmerno majhnega deleža evropskih nepovratnih sredstev. Do zdaj je 2TDK prejel nekoliko več kot 234 milijonov evrov nepovratnih sredstev (za precej dražja prva dva sklopa). Skupaj ima drugi tir doslej dodeljenih 390 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Naše podjetje je tako pridobilo 101 milijon evrov nepovratnih evropskih sredstev več, kot je bilo predvideno v noveliranem investicijskem programu,« je povedal Marko Brezigar.

156 milijonov evrov je dodatnih evropskih sredstev za drugi tir Divaća - Koper

Tretji sklop gradnje drugega tira vključuje gradnjo tirov, vozne mreže, strojne in elektronaprave ter signalno-varnostne mreže. Za ta sklop so predvideli 237 milijonov evrov, to pomeni, da bo tretji sklop prejel približno 65-odstotni delež evropskih nepovratnih sredstev. Gledano za celotno (novelirano) vrednost drugega tira (1,109 milijarde evrov) pa znaša evropski delež nepovratnih sredstev za celoten projekt po novem približno 35 odstotkov.

Do konca marca je 2TDK plačala 677 milijonov evrov različnim izvajalcem za izvedbo projekta. Do konca marca so od tega unovčili (počrpali) 202 milijona evrov nepovratnih sredstev (od 234 milijonov do takrat odobrenih).

4 leta gradijo drugi tir. Že leta 2021 so napovedali, da se bodo po drugem tiru vozili leta 2026.

Dela na drugem tiru so se v pomladnih mesecih nekoliko upočasnila predvsem zaradi odhoda večine turških delavcev z gradbišč. Ostalo jih je le še nekaj deset, glavnino vseh del pa je že prevzel Kolektor CPG. Zaradi upočasnitve so po treh mesecih še vedno le pri sedmih kilometrih tirov od skupaj 28 kilometrov dolge proge. Marko Brezigar je pojasnil, da je zastoje poleg odhoda turških delavcev in zapletenega nadomeščanja teh delavcev povzročilo tudi reševanje nekaterih nedokončanih del na drugem sklopu in reševanje plazu ob viaduktu v dolini Glinščice, kjer so sicer izdelali že 16 pilotov, a to še zdaleč ni dovolj. V 2TDK menijo, da bodo v drugi polovici leta lahko hitreje postavljali tire in da bo po načrtih prva lokomotiva po novih tirih lahko poskusno peljala konec marca 2026, najpozneje aprila.