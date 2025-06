Odločevalski krč ogroža dokončanje drugega tira

V nadaljevanju preberite:

Dokončanje projekta drugega tira je ogroženo. Potem ko je Yapı Merkezi zaradi insolventnosti zmanjšal prisotnost na gradbišču tudi Kolektor CPG občuti likvidnostno sušo, zato delavce preusmerja v projekte, ki so bolj dobičkonosni. Izvajalci del na drugem tiru ocenjujejo, da je največja težava odločevalski krč pri naročniku in nadzornem inženirju. Dodatna težava so slabi popisi del, angažirati je bilo treba tudi več tehnike in ljudi, kot je bilo potrebno, kar je projekt precej podražilo. V 2TDK pravijo, da zahtevke rešujejo sproti.