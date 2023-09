Euriborji navzgor, a razlike med njimi manjše

V nadaljevanju preberite:

Z zviševanjem obrestnih mer Evropske centralne banke se zadnje leto in pol opazno in iz negativnega teritorija dviguje tudi euribor, s tem se dražijo tudi posojila s spremenljivo obrestno mero. Vendar pa se razlike med euriborji različnih ročnosti, ki so julija dosegle že skoraj pol odstotne točke, zadnje čase spet manjšajo, a na višjih ravneh. Na tej točki smo zato, ker se ECB vse bolj bliža zgornji ravni obrestnih mer, s tem pa so tudi vse ročnosti euriborja na vse bolj podobnih ravneh, pravi Aleš Čačovič iz Triglav Skladov.