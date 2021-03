Evrodežela februarja z inflacijo, Slovenija pa z deflacijo

Inflacija v evrskem območju je bila februarja 0,9-odstotna in je bila s tem na isti ravni kot mesec prej, kaže prva ocena evropskega statističnega organa Eurostata. Na letni ravni so se hrana, alkohol in tobak podražili za 1,4 odstotka, storitve za 1,2 odstotka, cene industrijskih izdelkov so se zvišale za odstotek, na drugi strani pa se je energija medletno pocenila za odstotek.Kot kažejo inflacijske številke Eurostata, so med posameznimi državami evrskega območja precejšnje razlike, kar bo zagotovo vse večji izziv za Evropsko centralno banko, ki pri svojem ukrepanju zasleduje cilj inflacije, ki je blizu, a pod dvema odstotkoma.Merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), je bila februarja letna inflacija najvišja na Nizozemskem (1,9 odstotka), v Nemčiji, ki je še pred dvema mesecema imela 0,7-odstotno deflacijo, pa so se cene februarja medletno zvišale za kar 1,6 odstotka. Na drugi strani je kar nekaj držav tudi prejšnji mesec imelo deflacijo. Ta je bila z 1,9-odstotnim letnim upadom cen najvišja v Grčiji, na drugem mestu pa je že Slovenija, ki je po oceni s prejšnjega tedna februarja imela 1,1-odstotno deflacijo, merjeno s kazalnikom HICP. Bolj podrobne inflacijske podatke za našo državo bo Surs predstavil v petek.Po prvi oceni so bile cene blaga pri nas v februarju 2021 v povprečju za 1,8 odstotka nižje kot v februarju 2020, cene storitev pa so v povprečju ostale nespremenjene. Znižale so se cene poltrajnega blaga in cene blaga dnevne porabe, in sicer za 3,5 odstotka oziroma 1,8 odstotka, medtem ko so se cene trajnega blaga za 0,2 odstotka zvišale.Po večini napovedi je v nadaljevanju letošnjega leta pričakovati krepitev inflacijskih pritiskov doma in po svetu zaradi pričakovanega postopnega okrevanja gospodarstva, višanja cen nafte in pričakovanega bistveno večjega trošenja prebivalstva po odpravi ukrepov za zajezitev pandemije.