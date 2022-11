Evropska komisija napoveduje drugačna fiskalna pravila

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija bo jutri razkrila predlog novih evropskih fiskalnih pravil. Njihove glavne značilnosti naj bi bile poenostavitev, večja nacionalna odgovornost za uresničevanje in boljše izvajanje, končna cilja pa sta podpora vzdržnosti zadolževanja in vzdržna gospodarska rast, je evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni nedavno dokaj na splošno opisal še neobjavljeni predlog.

V katero smer bo šel načrt Bruslja po mnenju ekonomista Mojmirja Mraka? Zakaj je pakt stabilnosti in rasti po 25 letih postal neučinkovit in zastarel in kakšne pobude se omenjajo v zvezi z njim? Kakšna je predvidena časovnica za uvajanje novih pravil?