Evropska osebnost leta za razvoj internega komuniciranja postala Slovenka

Kot prva je bila za evropsko osebnost leta za razvoj stroke internega komuniciranja razglašena mag. Edita Krajnović, direktorica podjetja Mediade. Častno diplomo je prejela na včerajšnji slavnostni podelitvi strokovnih nagrad evropskega združenja internih komunikatorjev FEIEA.

Kot so zapisali v komisiji izbora, je FEIEA Grand Prix osebnost leta strokovni poklon vrednosti internega komuniciranja. Z njo v evropskem združenju nagrajujejo strokovnjake za interno komuniciranje, izjemne vodje in vplivneže, ki s svojim delom izkazujejo odličnost, vplivajo in delajo razliko. Po 25. letih nagrajevanja nacionalnih prejemnikov priznanj FEIEA Grand Prix za odmevne projekte in kampanje na področju internega komuniciranja so letos z veliko nagrado prvič nagradili tudi evropsko osebnost leta.

Zavzetost, posluh in etično delo

Kot so zapisali, je komisijo Edita Krajnović prepričala s svojo zavzetostjo, posluhom in etičnim delom, s katerimi skozi različne projekte deli svoje znanje in doprinaša k boljšemu razumevanju in uveljavljanju stroke internega komuniciranja na nacionalni in evropski ravni.

»Četudi se nanaša na osebo, priznanje sprejemam v skupnem imenu. Sodelavcev v podjetju Mediade, podjetij in organizacij, s katerimi sodelujemo ter kolegic in kolegov internih komunikatorjev. Na mednarodnem parketu je to priznanje slovenski stroki internega komuniciranja in razlog za ponos stanovskega društva PRSS. Priznanje je hkrati zaveza za naprej: da še naprej utiramo trajnostne poti ustvarjanja vrednosti in dosegamo dobre rezultate, na pravi način. In smo skupaj sila dobrega,« je ob razglasitvi poudarila Krajnovićeva.

Edito Krajnović so kot edino slovensko predstavnico za nagrado nominirali v sekciji za interno komuniciranje s potrditvijo upravnega odbora Slovenskega društva za odnose z javnostjo PRSS. Slovensko društvo je med osmimi državami članicami evropskega združenja, ki za nagrado predlagajo svoje nacionalne predstavnike. Članice so še Švica, Danska, Italija, Španija, Portugalska, Belgija in Velika Britanija. Predstavniki zadnjih treh držav so bili še nominirani za veliko nagrado evropske osebnosti leta.

»Edita Krajnović je s svojo ekipo zaslužna, da je interno komuniciranje dobilo svoj prostor v številnih organizacijah v Sloveniji. Zato smo jo kot društvo, ki povezuje strokovnjake s področja odnosov z javnostjo, z velikim veseljem in soglasno nominirali za priznanje FEIEA. Prejeto priznanje je tudi potrditev, da imamo v Sloveniji izjemne komunikatorske osebnosti, ki jim ploskajo na mednarodni ravni. Editi za osvojeno priznanje iskreno čestitam in se veselim nadaljnjih sodelovanj med Mediadami in našim društvom,« je dejala Tina Cipot, predsednica PRSS.

Nagrade FEIEA Grand Prix so podelili še v preostalih osmih kategorijah, s katerimi prepoznavajo odličnost komunikatorjev na evropski ravni in spodbujajo izmenjavo najboljših praks v internem komuniciranju.

Družbena inovatorka

Mag. Edita Krajnović je direktorica v podjetju Mediade, ki je poklicno pot začela kot asistentka za poslovne finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer se je uveljavila tudi kot nosilka izvirnih in učinkovitih strokovnih seminarjev za podjetja. Strokovni izziv jo je vodil v poslovno prakso, kjer je najprej kot direktorica trženja in nato kot izvršna direktorica poglabljala področji trženja in managementa. V podjetju GV Revije (izdajatelj Gospodarskega vestnika) je vodila prodajno ekipo.

Za izvirno publikacijo Podjetniki v podjetju, namenjeno razvoju kulture inovativnosti in talentov, je v soavtorstvu leta 2006 prejela bronasto priznanje GZS OZ Ljubljana za inovacijo. Je vodja metodologije Zlata nit: izbor zaposlovalca leta in Gazela: izbor najboljših med najhitreje rastočimi podjetji. Kot avtorica vrste strokovnih člankov na področju vodenja sodeluje tudi v izvršnem uredništvu MQ revije Združenja Manager in vodi delovno skupino za sodobno voditeljstvo. Obenem je tudi soustanoviteljica družbenoodgovorne pobude za promocijo STEM poklicev med mladimi Inženirke in inženirji bomo!

Na svoji profesionalni, kakor tudi življenjski poti ves čas skrbi za povezovanje in sodelovanje – projektov, ekip, posameznikov, različnih institucij in sistemov. Zato je v osrčju njenega delovanja prav (interna) komunikacija. Edita Krajnović skupaj z ekipo zaposlenih v podjetju Mediade s šolo integralnega komuniciranja skozi svoje storitve skrbi za razvoj stroke internega komuniciranja v Sloveniji in jo dviguje na nove ravni, tako med malimi, srednjimi kot velikimi podjetji v Sloveniji. Letos so na njeno pobudo naredili nov preboj v povezovanju stroke internega komuniciranja v Sloveniji na področju teorije/akademije in prakse s prvo Konferenco internega komuniciranja, je še zapisano v sporočilu za javnost.