Federal Reserve po štirih letih odločno znižala obresti

Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) se je odločila za prvi obrestni rez v zadnjih štirih letih. Svoje ključne obrestne mere, ki so bile na najvišji ravni v zadnjih 23 letih, je znižala za 50 bazičnih točk na raven petih odstotkov. S tem se je odločila za odločnejše znižanje (v igri je bil tudi manjši rez za 25 bazičnih točk) in sledila Evropski centralni banki, ki je letos denar pocenila že dvakrat, v juniju in septembru, obakrat za 0,25 odstotne točke.

Fedova odločitev je bila pričakovana, saj je se je stopnja inflacije v ZDA prejšnji mesec znižala na 2,5 odstotka, kar je najmanj po februarju 2021, prav tako se je avgusta znižala tudi brezposelnost, s 4,3 na 4,2 odstotka. Po besedah predsednika Feda Jeroma Powella, je zdaj njihov glavni cilj znižanje inflacije na raven dveh odstotkov.