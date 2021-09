Fortenova je sklenila prodajo Leda

Kdo je novi lastnik?

Fortenova je sklenila prodajo dejavnosti zamrznjene hrane, ki vključuje tudi Ledo plus, Ledo Čitluk v Bosni in Hercegovini ter Frikom podjetju Nomad Foods, saj je za to dobila vsa dovoljenja regulatorjev. Kupnina za ta posel znaša 615 milijonov evrov, so danes sporočili iz Fortenove, ki je tudi večinska lastnica Mercatorja.»Veliko smo delali na tem in ponosni smo na dejstvo, da smo s to transakcijo v celoti izpolnili svoje najpomembnejše cilje. Dosežena cena 615 milijonov evrov je potrdila vrednost našega poslovanja, hkrati smo v regijo pripeljali strateškega partnerja, ki bo še naprej razvijal posel in se posvečal razvoju kultnih blagovnih znamk Ledo in Frikom. Pričakujemo tudi, da bo Nomad Foods v prihodnje pomemben poslovni partner v regionalni maloprodaji Fortenova grupe,« je pri tem izjavil predsednik uprave in član upravnega odbora Fortenova grupe. Kupnino od prodaje bodo porabili za takojšnje poplačilo dolga in s tem znatno zmanjšali zadolženost podjetja.Britanska korporacija Nomad Foods je vodilna družba z izdelki zamrznjene hrane v Evropi in ena večjih po svetu. Njen letni prihodek znaša 2,3 milijarde evrov, ima 14-odstotni tržni delež in 4800 zaposlenih. Prodajajo zamrznjene ribe, zelenjavo, pripravljene obroke, perutnino, pice in krompir, sladoleda pa v svoji ponudbi doslej ni imela.Peruško je dodal, da je za Fortenova grupo leto preobrazbe, v katerem so dokončali refinanciranje in prenos Mercatorja ter so uresničili tudi načrte v uspešni poletni sezoni, zdaj pa sklenili načrtovano prodajo področja zamrznjene hrane. Kot ga je razumeti, je Fortenova grupa s prodajo Poslovne skupine zamrznjena hrana v celoti zaključila svoj program prodaje neosnovnih dejavnosti in dosegla številne operativne izboljšave v svojih dejavnostih, s tem pa tudi prispevala k izboljšanju finančnih kazalnikov.