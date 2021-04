Franci Matoz bi rad nadziral Luko Koper

Franci Matoz Foto Aleš Černivec

Najverjetnejši kandidat za nadzornika Luke Koper je koprski odvetnik, znan kot zastopnik Janeza Janše. Potrdil nam je, da bi ga ta funkcija zanimala, da izpolnjuje pogoje zanjo, da pa bodo o tem odločili najprej kadrovska komisija SDH in zatem delničarji Luke na junijski skupščini.Petim nadzornikom Luke Koper, ki jih imenuje država, poteče mandat 1. julija. Skupščina delničarjev bo predvidoma 28. junija. Franci Matoz je sicer tudi namestnik predsednika nadzornega sveta SŽ. Na naše vprašanje o možnem prevzemu še ene nadzorniške funkcije je odgovoril: »Vprašali so me, ali bi postal nadzornik, in sem privolil. Poslal sem dokumente in zdaj čakam na odločitev.« Za kakšne spremembe v družbi bi se zavzel? »Luka bi morala biti bolj aktivna pri pridobivanju novih zemljišč. Pred časom je ena od bank v bližini pristanišča prodajala deset hektarov zemljišča za trgovsko središče, hotel in parkirišče za 6,2 milijona evrov. Luka bi to morala kupiti, pa ni. Pri Sežani je slovaško podjetje kupilo 30 hektarov za logistični center. Podjetnik Izet Rastoder je preselil skladišča za zorenje banan v Ljubljano. Za tako pridobivanje prostora za razvoj logistike bi morala skrbeti Luka. Mislim, da je bilo vodstvo doslej premalo aktivno pri tem razvoju.«Matoz je dejal, da kot ankaranski svetnik in odvetnik dobro sodeluje z vodstvom občine Ankaran in tudi z vodstvom občine Koper, kar je lahko ključno za razvoj pristanišča. Na vprašanje, ali bi kot nadzornik spustil Madžare v Luko Koper, pa je odgovoril, da o konkretnih načrtih ne ve nič. Da je to zamisel prejšnje vlade in stvar države, ne podjetja.Spletni portal Necenzurirano.si je včeraj objavil več imen, ki se jih omenja kot kandidate za nove nadzornike., zdaj direktor Komunale Logatec in prvi nadzornik komunalnega podjetja Marjetica Koper, nam je potrdil, da se je prijavil in da izpolnjuje pogoje SDH. Vendar je zanikal, da bi spadal v »kvoto SDS«. Iz stranke NSi bi lahko bila kandidata dva:(z ministrstva za infrastrukturo) in. Svetovalec ministra Jerneja Vrtovcaje dejal: »Ničesar ne morem reči o teh kandidatih. Oba poznam in takšna kandidatura ne bi bila nemogoča. Dokončno pa tega ne morem potrditi.« Necenzurirano.si omenja še revizorko(ki sodeluje z revizorsko družbo KPMG) in, ki je na Pošti Slovenije odgovoren za pravne zadeve.Od sedanjih nadzornikov bi po mnenju nekaterih lahko ostal zgolj kapitan, ki vodi ladjedelnico Drydocks World v Dubaju (z več kot 13.000 zaposlenimi). To bi bil njegov tretji mandat v nadzornem svetu. Še posebej ker Janševa vlada nima na voljo veliko strokovnjakov s področja logistike.V nadzornem svetu bodo ostali trije predstavniki zaposlenih (in) in(občina Koper). Veliko se tudi ugiba, koliko časa po imenovanju novih nadzornikov bo zdržala sedanja uprava, saj si ocene o njeni uspešnosti nasprotujejo, predvsem zaradi padca poslovanja v zadnjih dveh letih. Po drugi strani pa je ravno ta uprava povsem spremenila sistem zaposlovanja pogodbenih delavcev in izpeljala vsaj pet velikih razvojnih investicij. Hkrati zaposleni v Luki trdijo, da jim v zadnjih 17 letih nobeno resorno ministrstvo ni toliko pomagalo in jim šlo tako na roko, kot jim gre ministrstvo Jerneja Vrtovca.