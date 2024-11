Franci Pliberšek (1966–2024)

Vsak človek je zase svet, čuden,

svetal in lep, kot zvezda na nebu.



Misel pesnika Toneta Pavčka in misel v slovo izjemnemu podjetniku, inovatorju, predavatelju, prejemniku številnih priznanj, očetu, srčnemu dobrodelniku, dolgoletnemu in zelo cenjenemu članu Združenja Manager Franciju Pliberšku, ki je vedno znova dokazoval, da v naši državi ne premoremo velikih vzornikov le v športu, ampak tudi v poslu.

Franci Pliberšek je bil človek z veliko začetnico. Po izobrazbi arhitekt, po značaju podjetnik, po duši umetnik, v vseh vlogah pa je na slehernem koraku puščal neizbrisno sled povezovanja, sodelovanja, plemenitosti, sočutja do ljudi, tudi poguma in drznosti, s katerima se je kot perspektiven in ambiciozen študent arhitekture v mamini garaži lotil prvih podjetniških podvigov.

Sprva je izdeloval in prodajal parket in ladijski pod, posel je sčasoma nadgradil z uokvirjanjem slik, z ambicioznostjo in izostrenim poslovnim čutom pa je po prelomnici leta 1998, ko se je zapisal izdelavi oken in vrat, v nekaj letih na hudo konkurenčnem trgu postal sinonim za kakovostna okna.

S širino znanja je oral ledino sodobnega voditeljstva in med prvimi menedžerji v slovenskem gospodarskem prostoru uveljavljal vodenje, ki v središče postavlja zaposlene z besedami: »Za uspešno podjetje ni dovolj le en pogled, temveč skupek sposobnih posameznikov, ki imajo različne izkušnje in poglede, kako pristopiti k neki stvari.«

Zato ni nikoli pozabil poudariti, da MIK, ki ga je ustanovil in dolga leta vodil, ni le tovarna, ampak družina vseh zaposlenih. Družina, ki se podpira, gradi skupno vizijo za prihodnost in je zmožna premikati gore pri izdelovanju oken, ki so Franciju Pliberšku omogočala videti zunanjost in se povezati z zunanjim svetom, hkrati pa so v njegov notranji svet vabila naravno svetlobo, dobro počutje in inovativnost, s katero je leta 2000 med prvimi v Evropi proizvodno linijo nadgradil v računalniško vodeno, septembra lani pa na temeljih kakovostnega zraka v prostorih, skrbno izbrane lokalne hrane in kakovostne vode uresničil vizijo o zdravem življenju vseh Slovenk in Slovencev.

V družbi več kot 1200 visokih gostov je odprl največji vizionarski projekt v Sloveniji, v katerem delujeta Razvojni center MIK in Inštitut dr. Petra Novaka. Poimenoval ga je po svojem mentorju, profesorju, prijatelju in vizionarju, s katerim sta skupaj ustvarila inovativen lokalni prezračevalni sistem MIKrovent.

»Razvojni center in inštitut predstavljata vrhunsko znanje in inovativnost, ki sta gonilo našega neverjetnega uspeha že 33 let. Skozi leta smo si prizadevali postati vodilni na področju raziskav, razvoja in inovacij ter zagotavljati visoko kakovostne in sodobne rešitve. S ponosom lahko rečem, da smo dosegli ta cilj in stremimo k več – lepšemu bivanju vseh ljudi ne samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi širše,« je ob tem odprtju dejal Franci Pliberšek, ki se je na svoji poslovni in človekoljubni poti dotaknil mnogih. Z dejanji, zgledom, dobroto, sočutjem in mislimi, ki ostajajo večne.

»Želim si, da boste vsi polni srečnih vtisov, igrivih nasmehov, ljubezni, objemov in lepih vtisov,« je julija kot pobudnik MIK-ove karavane otroškega smeha nagovoril sto otrok iz socialno šibkih družin, ko jih je že 19. leto zapored pospremil na nepozabne poletne počitnice na morje (v vseh teh letih je morje omogočil več kot 2000 otrokom), otroci pa so mu v zahvalo ustvarilo sliko, sestavljeno iz prstnih odtisov.

»Čeprav smo podjetniki, ne smemo gledati le na denar. Marsikaterih stvari v življenju pač ne počneš le zaradi denarja in v MIK Celje naše vrednote resnično živimo.« Tako so zvenele njegove besede, ko je po njegovem navdihu film Šepet metulja dobil še knjigo z istim naslovom. Knjigo o avtistih, za katere se je Pliberšek ne samo zavzemal, ampak jih je tudi zaposloval.

»Knjiga in film sta po eni strani spodbuda za mlade in drugačne, po drugi pa nas učita, da začnemo sprejemati drugačnost. Slovenija bo tako zdaj več vedela o avtizmu.«

V tem duhu je tudi ustvarjal, živel, vedno iskal rešitve, ugodne za vse sodelujoče, in usmerjal tudi svoje zaposlene. S posluhom, vizijo, navdihom in prizadevanjem za lepši jutri in blaginjo slovenske družbe. Za slovensko gospodarstvo je bil zato neprecenljiv. Obogatil ga je s poslovno prakso, v kateri je združil visokotehnološko znanje, vizionarstvo, odločnost, srčnost in trdo kožo za premagovanje ovir, predvsem pa s prepričanjem, da se vse da, če se le hoče, s katerim je navduševal tudi kot dolgoletni član Združenja Manager.

Naš član je bil polnih 17 let, v naših krogih pa si je s pogumom in strastjo prizadeval predvsem za večjo vključenost, raznolikost, pravičnost in enakost med zaposlenimi v čim več slovenskih podjetjih, saj je verjel, da daleč največje uspehe doseže uravnotežena in raznolika ekipa.

Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager