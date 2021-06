Fraport napoveduje nadaljnji razvoj letališča, Janša pa železnico

Nov potniški terminal na letališču. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Novi terminal za zdaj z malo potniki

Oprema na novem terminalu bo sodobnejša. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pogled s terase poslovnega kluba na terminalu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Janša: vlada odločena za železnico

Fraport Slovenija je danes slovesno odprl nov potniški terminal na ljubljanskem letališču, ki ga bodo potniki začeli uporabljati s 1. julijem.»Večkrat slišimo kritike, da so letališki terminali povsod enaki. To ne velja za ljubljanski terminal z unikatnimi arhitekturnimi rešitvami in materiali, ki predstavljajo Slovenijo ,« je dejal, izvršni direktor za letalstvo in infrastrukturo v skupini Fraport. »Fraport Slovenija je postal pomemben del skupine Fraport, ki je vodilni globalni upravljavec letališč na štirih celinah. Fraport je zavezan dolgoletnemu partnerstvu v Fraportu Slovenija. Močno verjamemo v potencial Ljubljane in države,« je dejal Prümm in napovedal nadaljnji razvoj letališča, pri čemer je omenil tudi privabljanje investicij v nepremičnine.generalni direktor Fraporta Slovenija, je povedal, da vizija postavitve novega terminala sega daleč v preteklost, a je začetek gradnje vedno nekaj preprečilo, denimo leta 2008 svetovna gospodarska kriza, leta 2010 težave Adrie Airways in tako naprej: »Z novim lastnikom je družba leta 2015 dobila strateškega partnerja, ki se je zavezal dolgoročnemu razvoju ljubljanskega letališča.«V 10.000 kvadratnih metrov veliki stavbi bo več prostora za zaposlene in potnike. Medtem ko na letališču v starem terminalu na uro lahko odpremijo 500 potnikov, jih bodo v novem 1250. Za zapolnitev zmogljivosti bo sicer potrebnih mnogo let. Gradnjo 21 milijonov evrov vrednega terminala so začeli poleti 2019, le nekaj mesecev pred propadom Adrie Airways, ki je na brniško letališče prepeljala polovico potnikov, epidemija koronavirusne bolezni pa je promet še bistveno bolj omejila. Leta 2018 jih je prek letališča potovalo 1,8 milijona, lani le 290.000. Za letos trenutno načrtujejo pol milijona potnikov.»Večkrat so me vprašali, čemu gradimo terminal med največjo globalno krizo in po stečaju domačega prevoznika,« je dejal Skobir. »Nadaljevali smo, ker poznamo posel in vanj verjamemo. Letalski promet bo znova zaživel, letalstvo je odporno na krize. Svetovna aviacija se bo spremenila, a promet se bo vrnil. Verjamemo v turistično, gospodarsko in tržno vrednost Slovenije in ta potrebuje letalsko povezljivost. Ponovno rast prometa bomo pričakali pripravljeni z dovolj prostora in ustrezno ponudbo.«Predsednik vladeje izpostavil razliko na letališču med tem, kaj je bilo pred prevzemom letališča s strani Fraporta in danes ter predvidenimi načrti. Temu mora slediti tudi država. »Slovenija mora narediti hitro železniško povezavo med letališčem in prestolnico. O njej govorimo že dolgo, zdaj je vlada trdno odločena za tak korak.«