Furs nastavil davčno zanko na božičnicah

V nadaljevanju preberite:

Tudi v teh težkih razmerah bi marsikatero podjetje, ki ga je epidemija opazno prizadela, letos izplačalo božičnico svojim zaposlenim. Toda nepremostljiva ovira ni denar, ampak nedosledna zakonodaja in neizprosna finančna uprava. Kar nekaj podjetij se je odločilo vrniti državno pomoč.



Katera podjetja lahko izplačajo božičnice in katera ne? Na kaj morajo biti pozorna podjetja, ki so prejela državno pomoč, da jim finančna uprava ne bo naložila dodatnih davkov? Kakšna bi lahko bila sprejemljiva rešitev?