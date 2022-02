Geoplin je oviral preiskavo AVK

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) je prejela sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki jo je to izdalo po opravljeni javni glavni obravnavi o tožbi proti sklepu AVK o denarni kazni v višini nekaj več kot 450.000 evrov zaradi oviranja preiskave. Agencija je preiskavo leta 2013 izvedla v podjetju Geoplin. Sodišče je tožbo podjetja Geoplin v celoti zavrnilo. Pritožba proti sodbi ni dopustna, so sporočili iz AVK.

Agencija je v postopku ugotavljanja kršitve zakona o preprečevanju omejevanja konkurence vodila postopek proti podjetju Geoplin. Ta se je zaključil s sprejetjem zavez. Po uvedbi postopka je AVK v podjetju Geoplin izvedla preiskavo. Šele drugi dan izvajanja preiskave je agencija ugotovila, da se dokumentacija, povezana s predmetom in namenom preiskave, nahaja tudi v prostoru, ki do takrat agenciji ni bil znan in ga predstavniki podjetja Geoplin niso izpostavili kot relevantnega. To pomeni, da dokumentacija v tem prostoru agenciji ni bila dostopna kar 26 ur od začetka preiskave. Agencija je navedeno štela kot kršitev sodelovalne dolžnosti podjetja in je podjetju Geoplin izrekla denarno kazen zaradi oviranja preiskave, so sporočili iz AVK.

Preiskovanec mora pri preiskavi aktivno sodelovati

Sodišče je v sodbi poudarilo, da vsebina sodelovalne dolžnosti podjetja pri preiskavi ne predstavlja zgolj pasivnega dopuščanja preiskave, temveč zahteva aktivno sodelovanje podjetja. To pomeni, da mora podjetje pooblaščenim osebam dejavno pomagati pri iskanju želenih podatkov in dokumentov. Golo omogočanje dostopa do prostorov in dokumentacije ter popolno pasivnost podjetja pri iskanju želenega pa je treba razumeti kot zavračanje sodelovanja in s tem oviranje preiskave. Preiskovano podjetje mora samo vedeti, kaj je glede na predmet in namen preiskave relevantno za preiskavo, in identificirati za preiskavo relevantno dokumentacijo in prostore, saj agencija sama ne more vedeti, s katerimi dokumenti podjetje sploh razpolaga.

AVK je sklep o denarni kazni zaradi oviranja preiskave izdala, ker je podjetje Geoplin oviralo pooblaščene osebe pri izvajanju pooblastil, v skladu s katerim lahko agencija odmeri denarno kazen v višini do enega odstotka letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu. Odmerjena denarna kazen (nekaj več kot 450.000 evrov predstavlja 0,10 odstotka letnega prometa podjetja v predhodnem letu in je tako primerna in sorazmerna ravnanju podjetja Geoplin, konča AVK.