Gibanje donosnosti obveznic ni kot v učbeniku

V ZDA so se inflacijska pričakovanja v zadnjih mesecih nekoliko umirila, a so še vedno visoka, na povišanih ravneh glede na zadnja leta pa so tudi v Evropi. Po ekonomski logiki, podprti z zgodovinskimi trendi, bi se morala inflacijska pričakovanja odraziti na zahtevani donosnosti obveznic, vendar se ne. Tudi strokovnjaki Feda ne vedo natančnega vzroka, ena od možnih razlag pa je bojazen, da bi lahko širitev kovidne različice delta upočasnila gospodarsko rast. Kako se s tem spopada Fed in kako ECB v Evropi?