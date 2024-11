Globalne napetosti se bodo pod Donaldom Trumpom še povečale

V nadaljevanju preberite:

Čeprav bodo carinske grožnje novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa v bližnji prihodnosti verjetno prevladovale na naslovnicah časopisov, bodo presežne industrijske zmogljivosti Kitajske v prihodnjih letih še vedno največji izziv za svetovno gospodarstvo in trgovinski sistem. Glede na nedavno uvedene carine v razvitih gospodarstvih in gospodarstvih v vzponu ter kitajske odzive in makrostimulacije postaja vse bolj jasno, kakšen bo razvoj tega vprašanja v prihodnjih nekaj letih in kakšne bodo njegove geopolitične posledice.

Devetindvajsetega oktobra, mesec dni po začetku veljavnosti ameriških carin, usmerjenih proti presežnim zmogljivostim na Kitajskem, je evropska komisija uvedla lastne carine na kitajska električna vozila. Medtem ko so ti ukrepi vzbudili veliko medijske pozornosti, je pritožba Kitajske pri Svetovni trgovinski organizaciji proti turškim carinam na električna vozila – primer, ki poudarja, da Kitajska glavnih trgov v vzponu ne more odvrniti od tega, da bi sledili zgledu razvitih gospodarstev – ostala večinoma neopažena.