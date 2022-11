Gorenje vzpostavilo redno linijo z luko v Trstu

Po uspešnih testnih transportih, ki so jih opravili junija letos, je Hisense Gorenje sredi oktobra skupaj s prevoznikom Cosco vzpostavil redno železniško linijo Trst–Velenje, po kateri posebni kontejnerski vlak že dovaža surovine in komponente za proizvodnjo v Velenju, ki na Coscovih ladjah prispejo v tržaško luko, so sporočili iz Hisense Europe.

Kot pojasnjujejo, v povezavi s tem v velenjskem industrijskem parku že gradijo tudi nov kontejnerski terminal, ki je pogoj za načrtovano povečanje zmogljivosti kontejnerskih prevozov. »Strateška partnerja Cosco in Hisense bosta to obliko sodelovanja v logistiki poskušala še nadgraditi v obojestransko korist in v prihodnje še povečati zmogljivosti kontejnerskega vlaka do Velenja, ki od sredine oktobra redno vozi enkrat na teden in iz tržaške luke neposredno v naš velenjski industrijski park pripelje po 32 kontejnerjev materiala. Za to že gradimo večji kontejnerski terminal znotraj velenjske industrijske lokacije Hisense Europe, ki bo predvidoma dokončan še letos in obsega 6000 kvadratnih metrov ter bo lahko sprejel do 250 kontejnerjev, skupaj z obstoječim terminalom pa 350,« so dodali.

Prevoz končnih izdelkov

V proizvajalcu bele tehnike in hišnih aparatov napovedujejo, da bo v prihodnje Hisensov vlak iz Velenja v Trst prevažal tudi končne izdelke, ki jih bodo nato na Coscovih ladjah odpremili po svetu: »Kompozicija od Trsta do Velenja potuje približno 12 ur, kontejnerski oceansko-železniški intermodalni promet pa je manj odvisen od človeških virov, ima velik obseg prometa in je bolj zelen in nizkoogljičen.«

China Cosco Shipping Group je eden največjih ladijskih prevoznikov na svetu, s floto več kot 1400 plovil in skupno zmogljivostjo več kot 112 milijonov ton. Od tega kontejnerska flota obsega 507 ladij z zmogljivostjo 3,04 milijona kontejnerjev.