Gospodarsko razpoloženje v Nemčiji v januarju navzgor

Gospodarsko razpoloženje v Nemčiji se v januarju popravlja, njegova vrednost je porasla za 6,8 točke na 61,8 točke, ugotavlja ekonomski inštitut ZEW. Nekoliko se je od decembra izboljšala tudi ocena trenutne gospodarske situacije v Nemčiji. »Kljub negotovostim glede nadaljnjega razpleta lockdowna so se napovedi za nemško gospodarstvo izboljšale. Rezultati naše raziskave finančnih trgov v januarju kažejo, da so se še zlasti izboljšala izvozna pričakovanja,« je podatke pokomentiral predsednik mannheimskega inštituta Achim Wambach.



Pričakovanja finančnih strokovnjakov glede gospodarskih obetov v evrskem območju so se v januarju zvišala za 3,9 točke, na drugi strani pa se je za dobre tri točke poslabšala ocena zdajšnje gospodarske situacije v evrodeželi. V ZEW so zaznali tudi znaten porast inflacijskih pričakovanj, ki so sicer ponavadi povezana s pospešitvijo gospodarske rasti.



V območju z evrom so se inflacijska pričakovanja zvišala za 10,9 točke na dobrih 51 točk, v Nemčiji pa so porasla za več kot 18 točk na dobrih 58 točk, še ugotavljajo v ZEW.



