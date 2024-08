Gospodarstvo v drugem četrtletju na nižjih obratih

Statistiki so v letošnjem drugem četrtletju zaznali umirjanje gospodarske aktivnosti. Gospodarska rast je bila namreč na letni ravni le 0,7-odstotna (v prvem četrtletju je bila še 2,1-odstotna), v prvi polovici leta pa je bila 1,4-odstotna v primerjavi z istim obdobjem lani, izhaja iz podatkov državnega statističnega urada (Surs).

Domača potrošnja se je v primerjavi z lanskim drugim četrtletjem zvišala za 5,5 odstotka, od tega končna potrošnja za 4,2, bruto investicije pa za 10,2 odstotka. Končna potrošnja gospodinjstev se je povečala za 1,1, bruto investicije v osnovna sredstva pa so se zmanjšale za 1,6 odstotka. Na upad slednjih so imele največji vpliv investicije v gradbeništvu, te so namreč upadle za štiri odstotke, ugotavljajo na Sursu.

Povečanje uvoza, upad izvoza

Uvoz se je skupno povečal za 4,4 odstotka. Rast uvoza je bila izrazitejša pri blagu (4,9) kot pri storitvah (2,1 odstotka). Izvoz se je na drugi strani zmanjšal za 0,8 odstotka, od tega pri blagu za 0,5 in pri storitvah za 1,7 odstotka. Vpliv zunanjetrgovinskega salda na rast BDP je bil negativen in je znašal 4,1 odstotne točke.