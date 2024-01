Gotovosti ni, a gospodarstvo kaže znake okrevanja

Visoka rast BDP v ZDA v tretjem četrtletju 2023 verjetno ne bo trajna. Spremembe v dohodkih gospodinjstev, davčna povračila, zaloge in drugi prehodni dejavniki so bili ključni pri oblikovanju nedavne rasti. Poleg tega povišane obrestne mere in strožji kreditni standardi pritiskajo na potrošnjo. Na trgu stanovanj in dela lahko pričakujemo upočasnitev, podjetja pa še zmanjšujejo naložbene namere.

V 2024 se bodo svetovna gospodarstva soočala z različnimi izzivi in priložnostmi. Medtem ko se ameriško gospodarstvo in območje z evrom soočata s tveganjem recesije in blage gospodarske rasti, razvijajoča se azijska gospodarstva kažejo znake okrevanja.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

V 2024 se bodo svetovna gospodarstva soočala z različnimi izzivi in priložnostmi. Medtem ko se ameriško gospodarstvo in območje z evrom soočata s tveganjem recesije in blage gospodarske rasti, razvijajoča se azijska gospodarstva kažejo znake okrevanja.

Visoka rast BDP v ZDA v tretjem četrtletju 2023 verjetno ne bo trajna. Spremembe v dohodkih gospodinjstev, davčna povračila, zaloge in drugi prehodni dejavniki so bili ključni pri oblikovanju nedavne rasti. Poleg tega povišane obrestne mere in strožji kreditni standardi pritiskajo na potrošnjo. Na trgu stanovanj in dela lahko pričakujemo upočasnitev, podjetja pa še zmanjšujejo naložbene namere.

Nemčija verjetno ne bo lokomotiva

Tudi območje z evrom se sooča z izzivi, vendar prav tako z obeti za izboljšanje. Pričakujemo, da bo realna rast dohodka začela naraščati zaradi ugodnejšega razmerja med rastjo plač in inflacijo. Nemčija, kot vodilno gospodarstvo v evrskem območju, lahko v primerjavi s povprečjem EU najverjetneje pričakuje podpovprečno dinamiko.

Hitro padajoča jedrna inflacija v ZDA bi lahko že v prvem polletju vodila k znižanju obrestnih mer Ameriške centralne banke (Fed). To bo vplivalo na gibanje delniških trgov in donosnosti državnih obveznic. V Evropi podobno pričakujemo hitrejše padanje inflacije, zaradi česar bi lahko Evropska centralna banka (ECB) znižala obrestne mere, morda celo pred Fedom, kar bi lahko okrepilo evro.

Razvijajoča se azijska gospodarstva kažejo znake okrevanja po upočasnitvi. Kitajska se osredotoča na prestrukturiranje s poudarkom na zeleni ekonomiji in visokotehnoloških sektorjih, usmerjena v počasnejšo, a bolj trajnostno rast. Japonska in Južna Koreja si prizadevata upočasniti inflacijo s previdnimi pristopi k monetarni politiki.

INFOGRAFIKA: Delo

Nekaj previdnosti ne bo odveč

V trenutnih razmerah bi lahko vlagatelji razmislili o strategiji 50/50 – polovični razpršenosti v delnice in obveznice prek primernih skladov ETF. ETF IS05, ki se osredotoča na evropske obveznice, in globalni delniški ETF EUNL, ki sledi iShares Core MSCI World UCITS ETF, sta zanimivi možnosti. Skladi ETF so sicer priljubljeni zaradi tipično nizkih stroškov in primernih donosov glede na indeks, kateremu sledijo.

Skladi ETF se sicer razlikujejo od vzajemnih skladov predvsem zaradi njihovih bistveno nižjih stroškov upravljanja in običajno boljših donosov. Poleg tega so običajno likvidnejši od vzajemnih skladov. Trgovanje s skladom ETF poteka prek trgovalnega računa, ki ga odprejo fizične ali pravne osebe pri borznoposredniških hišah, ali prek storitve individualnega upravljanja premoženja (IUP), ki jo prav tako ponujajo borznoposredniške hiše, oziroma prek varčevalnih produktov borznoposredniških hiš.

Kljub začetnemu pozitivnemu občutju na trgih v letu 2024 obstajajo razlogi za previdnost. Pričakujemo nižanje obrestnih mer, kar bo vplivalo na cene obveznic in delniške trge. Kombinacija dolgoročnih obveznic, kot so v ETF IS05, in globalnega delniškega ETF, kot je EUNL, ostaja za poprečnega vlagatelja privlačna opcija v danem gospodarskem okolju.