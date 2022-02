V nadaljevanju preberite:

»Povpraševanje po gradbenih storitvah je veliko. Ne želimo si, da bi se ustavilo, ampak le upočasnilo, saj je gradbeništvo na optimalni, a zgornji meji, z zelo dobro zasedenostjo gradbincev,« stanje v gradbeništvu opisuje Kristjan Mugerli, direktor Kolektorja CPG. Rast bo trajala še vsaj letos in prihodnje leto, k temu dodaja Blaž Miklavčič, glavni direktor GH holdinga. Kakšno je bilo stanje v panogi lani in kako kaže za naprej? Kakšne so težave? Kaj se dogaja s cenami materialov in energentov? Kako je z gradbeništvom v Evropi?