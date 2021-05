Hisense Europe namerava skoraj potrojiti prihodke

Slovenija kot prava izbira



Načrti s tovarno

Direktor Hisensa Europe Electronicin minister za gospodarstvosta včeraj podpisala pogodbo za skoraj milijon evrov subvencije za naložbo v tovarno televizorjev v Velenju. A Hisense Europe upa tudi na prihodnjo podporo države. Do leta 2025 namerava namreč letni obseg poslovanja z 2,5 milijarde povečati na 6,5 milijarde evrov, velik del proizvodnje pa bo tudi v Sloveniji.Milijon evrov subvencije za Hisensovo tovarno televizorjev predstavlja četrtino vrednosti naložbe, ki je načrtovana do konca leta 2023. V obratu, ki so ga v Velenju zagnali v začetku leta, so sprva načrtovali zaposlitev 350 delavcev, zdaj pa je v njem zaposlenih že več kot 750.»Z investicijo bomo povečali proizvodne zmogljivosti tovarne, v kateri bomo že v prvem letu izdelali 2,5 milijona televizijskih aparatov blagovne znamke Hisense za evropski trg,« pojasnjujejo v družbi, ki je že nekaj časa del kitajske skupine Hisense.»Nepovratna sredstva v višini skoraj milijon evrov, ki jih je vlada potrdila za povečanje proizvodnih zmogljivosti tovarne televizorjev družbe Hisense, pomembno prispevajo k razvoju regije z odprtjem več kot 700 novih delovnih mest. To je še dodatna pomoč države dosedanjim projektom, za katere smo Gorenju od leta 2016 že namenili okvirno 19 milijonov evrov,« je povedal minister Počivalšek. Dodal je, da s tem projektom Velenje, Šaleška dolina in Slovenija pridobivajo nove izkušnje, tehnologije in znanje v tej visokotehnološki dejavnosti, ter posebej poudaril pomembnost odločitve korporacije Hisense, da sedež za skupino v Evropi postavi ravno v Sloveniji.»Prejeta spodbuda bo imela vsekakor pozitiven finančni učinek na poslovanje podjetja Hisense Europe Electronics, še pomembnejše pa bo sporočilo Republike Slovenije, ki je z dodelitvijo subvencije pokazala, da je tujim investitorjem naklonjeno okolje,« je dejal predsedujoči skupini Hisense Europe Hanson Han. Po njegovih besedah to potrjuje prepričanje Hisensa, da je bila odločitev za Slovenijo prava izbira.Kot je znano, je nova tovarna televizorjev umeščena znotraj obstoječe proizvodne lokacije Gorenja v Velenju, proizvodnja pa poteka v treh izmenah na štirih avtomatskih proizvodnih linijah ter dodatni ročni liniji, ki je namenjena proizvodnji 70- in 75-palčnih TV-aparatov. V tovarni izdelajo od 6000 do 7000 aparatov na dan, kar bo v prvem letu pomenilo 2,5 milijona aparatov za evropske trge. Proizvodno zmogljivost nameravajo v prihodnjih dveh letih povečevati do skoraj štiri milijone televizorjev na leto.Centraliziranje proizvodnih baz v Evropi je ena pomembnejših strategij podjetja Hisense, saj povečuje učinkovitost delovanja in posledično zmanjšuje stroške, to strategijo pa Hisense uresničuje tudi z vzpostavitvijo in širitvijo tovarne TV-aparatov, še pravijo v Velenju.