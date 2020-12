Ifo znižal napoved nemške gospodarske rasti v 2021

Ljubljana – Vodilni nemški ekonomski inštitut, Ifo iz Münchna, je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer in novih ukrepov znižal napoved nemške gospodarske rasti v 2021 za skoraj odstotno točko, in sicer s 5,1 na 4,2 odstotka, napoved za 2022 pa je rahlo zvišal z 1,7 na 2,5 odstotka. Za letos pa Ifo pričakuje 5,1-odstotni padec obsega nemškega gospodarstva, kar je nekaj bolje od prejšnje napovedi (minus 5,2 odstotka).



Analitiki zdaj ocenjujejo, da bo zadnje zaprtje države v Nemčiji in drugje začasno zaustavilo gospodarsko okrevanje, proizvodnja blaga in storitev pa se vse do konca leta 2021 še ne bo dvignila na predkrizno raven. Njihova predpostavka je, da bodo novembrski ukrepi za zajezitev okužb ostali veljavni do marca prihodnje leto, nato pa bodo aprila postopoma sproščeni, s poletjem 2021 pa naj bi jih v celoti odpravili.



Na podlagi teh predpostavk naj bi se število brezposelnih v Nemčiji z lanskih 2,3 milijona letos povzpelo na 2,7 milijona in ostalo nespremenjeno tudi v 2021, v 2022 pa naj bi se znižalo na 2,5 milijona.

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: