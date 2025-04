IMF zaradi Trumpovih carin krepko oklestil gospodarske napovedi

Mednarodni denarni sklad (IMF) je v okoliščinah močno povečanih trgovinskih in carinskih tveganj in negotovosti kar za pol odstotne točke oklestil napoved svetovne gospodarske rasti za letošnje leto in hkrati rahlo povečal napovedi inflacije. Če je še januarja predvidel, da se bo svetovni BDP letos povečal za 3,3 odstotka, bo po novih projekcijah globalna rast le še 2,8-odstotna. Še skromnejša je navzdol popravljena napoved za svetovno trgovino, ki naj bi se letos povečala le za 1,7 odstotka.

Opazen popravek navzdol je tudi za Slovenijo. Še oktobra lani so nam v IMF za letos napovedovali 2,6-odstotno gospodarsko rast, nove projekcije pa kažejo, da bo le še 1,8-odstotna, torej nižja za 0,8 odstotne točke. Za prihodnje leto je predvideno zvišanje rasti na 2,4 odstotka.

Posledice Trumpovih carin bodo sicer skoraj najbolj prizadele same ZDA, ki naj bi letos zabeležile le še 1,8-odstotno gospodarsko rast, kar je za 0,9 odstotne točke manj od zadnjih, januarskih napovedi. Za 0,2 odstotne točke so od tedaj znižane tudi napovedi za evrsko območje, ki naj bi letos v povprečju doseglo skromno 0,8-odstotno gospodarsko rast. Naša najpomembnejša gospodarska partnerica Nemčija naj bi po novih napovedih letos doživela gospodarski zastoj, z ničelno rastjo, in to z nizke osnove, saj se je njeno gospodarstvo lani skrčilo za 0,2 odstotka.

Trgovinska vojna bo upočasnila tudi kitajsko gospodarstvo, ki naj bi letos zraslo za štiri odstotke, kar je 0,6-odstotne točke manj od prejšnjih napovedi. Posledice carinske vojne in zelo povečanih negotovosti bodo rezultirale v poslabšani gospodarski dinamiki po vsem svetu, po projekcijah IMF pa bodo letos najbolj prizadele ameriško sosedo Mehiko in ji izbrisale 1,6 odstotne točke gospodarske rasti. Direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgieva je sicer že prejšnji teden ocenila, da se bo svet kljub uvedenim carinam izognil recesiji.

Svetovni gospodarski sistem se postavlja na novo

»Globalni gospodarski sistem, v katerem je večina držav delovala zadnjih 80 let, se postavlja na novo in vodi svet v novo dobo. Obstoječa pravila so izpodbijana, nova pa še morajo nastati. Od konca januarja so se v Združenih državah napovedali množico carin, najprej za Kanado, Kitajsko, Mehiko, vrhunec pa so dosegli skoraj univerzalnimi dajatvami 2. aprila. Ameriška efektivna carinska stopnja je presegla zgodovinske ravni iz časov velike depresije, protiukrepi glavnih trgovinskih partnerjev pa so pomembno dvignili svetovne carinske stopnje,« je v spremljajočem blogu nove okoliščine opisal glavni ekonomist IMF Pierre-Olivier Gourinchas.

Nove gospodarske napovedi so objavljene ob začetku spomladanskega zasedanja IMF in Svetovne banke v Washingtonu. Srečanja svetovnih finančnikov se bosta udeležila tudi minister za finance Klemen Boštjančič in namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc.