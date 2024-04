Impol digitalno transformiral proizvodne procese livarne

Impol je s projektom Indigo, torej digitalne transformacije proizvodnih procesov livarne s pomočjo implementacije naprednih tehnologij in uporabe arhitekture Unified Namespace (UNS) uspešno optimiziral in digitaliziral procese livarne. In sicer – od sprejema surovine, skladiščnega poslovanja ter sprejema naročil valjanih in stiskanih izdelkov do določitve sestave in zalaganja vložka, procesa taljenja, odstajanja, litja in vzorčenja, pojasnjujejo v bistriškem proizvajalcu izdelkov iz aluminija.

V družbi zagotavljajo, da so po koncu projekta digitalizacije v livarni skupine Impol v Slovenski Bistrici v celoti digitalno podprte poslovne funkcije priprave in planiranja proizvodnje, interne logistike, priprave tehnologije in proizvodnje, kar med drugim omogoča sprejemanje odločitev v realnem času, optimizacijo interne logistike in porabe vhodnih surovin ter zniževanje stroškov poslovanja.

Impol s tem tudi izboljšuje tudi svojo trajnostno ponudbo. Eden od pomembnih dosežkov je tudi razvoj modula zeleni aluminij, s katerim izpolnjujejo zahteve kupcev po izračunu ogljičnega odtisa izdelkov, kar bo skupini omogočilo transparentno prodajo trajnostnih izdelkov pod blagovno znamko InfiniAl, je poudaril vodja projekta in direktor za digitalno preobrazbo v Impolu 2000 Denis Špelič. Modul zeleni aluminij hkrati prinaša povečano uporabo recikliranih materialov za izdelavo novih izdelkov, optimizacijo porabe energije in zmanjševanje ogljičnega odtisa livarne.

Razvoj novih zlitin

Kot pojasnjujejo v družbi, projekt Indigo tako kupcem Impola s pomočjo evropskih sredstev prinaša digitalizirane procese proizvodnje livarne in zagotavljanje sledljivosti procesa proizvodnje, predvsem pa digitalno podprt razvoj novih, zelenih zlitin in izdelkov z nizkim ogljičnim odtisom v okviru blagovne znamke InfiniAl. »Izdelki znamke InfiniAl se odlikujejo z visoko vsebnostjo recikliranega aluminija in nizkim ogljičnim odtisom. To v naši industriji pomeni, da se za visokokakovostni izdelek znamke InfiniAl ustvari manj kot štiri kilograme ogljikovega dioksida na kilogram aluminijevega izdelka. Hkrati vsebuje najmanj 50 odstotkov recikliranega aluminija,« je povedal glavni izvršni direktor Impola 2000 Andrej Kolmanič.

Projekt digitalne preobrazbe procesov livarne in podpornih procesov je trajal od aprila 2022 do konca marca letos, v njem pa je sodelovalo devet partnerjev: poleg Impola 2000 še Impol LLT, Alcad, Kadring, Norik sistemi, Nomnio, Logix, Ates in MediaInteractive Franc Dolenc. Za izvedbo projekta je Impol skupaj s člani konzorcija pridobil dva milijona evropskih sredstev iz programa za okrevanje in odpornost, partnerji pa so namenili še dva milijona evrov lastnih sredstev.