Industrija v oktobru izdelala več v Evropi in pri nas

Industrijska proizvodnja se je oktobra pričakovano povečala tako v evrskem območju kot celotni Uniji. V državah z evrom je bila tako na mesečni ravni večja za 1,1, na letni pa za 3,3 odstotka, v EU-27 je bila na letni ravni rast 3,6-, na mesečni pa 1,2-odstotna, kažejo podatki evropskega statističnega organa Eurostata.

V Sloveniji je industrija oktobra proizvedla za dobrih šest odstotkov več kot v istem mesecu lani, kar je nad evropskima povprečjema, se pa rast pri nas očitno nekoliko upočasnjuje, saj se je – po sezonsko prilagojenih podatkih – obseg proizvodnje oktobra v primerjavi s septembrom povečal za le pol odstotka.

Med državami Unije so sicer na letni ravni precejšnje razlike: največji letni prirast industrijske proizvodnje so tako imeli v Litvi (za 22,7 odstotka), Grčiji (17,2) in na Danskem (14 odstotkov), po drugi strani pa je v primerjavi z lanskim oktobrom industrija izdelala manj v kar devetih članicah Unije.

V naši največji trgovinski partnerici Nemčiji je bila tako industrijska proizvodnja oktobra zaradi motenj v dobavnih verigah za dober odstotek nižja kot oktobra lani, na mesečni ravni pa se je njen obseg presenetljivo povečal za tri odstotke. Največji medletni upad proizvodnje so sicer imele Romunija (za 6,6 odstotka), Portugalska (6,5) in Češka (za 4,9 odstotka).