Inflacijski pritiski se umirjajo

Najnovejši podatki o oktobrski inflaciji v Ameriki so pozitivno presenetili vlagatelje, saj so številke pokazale, da na mesečni ravni ni bilo rasti inflacije. Prav tako je bila temeljna inflacija, ki izključuje vplive energije in hrane zaradi njune volatilnosti, za 0,1 odstotka nižja od pričakovanj ekonomistov. Le desetina odstotne točke nižja inflacija od pričakovanj je bila torej dovolj, da so delniški trgi dobili nov zagon in doživeli enega boljših dni v tem letu, prav tako so porasle cene obveznic.