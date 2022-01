Informativni dnevi vabijo h graditvi kariere v trgovini

Trgovina je ena od dejavnosti, v katerih je pomanjkanje kadrov najbolj skrb vzbujajoče. Zato je pred informativnimi dnevi Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) še okrepila promocijske aktivnosti, s katerimi želi navdušiti mlade za trgovski poklic. Ta se namreč s tehnološkim razvojem in preobrazbo potrošnika hitro spreminja, postaja atraktivnejši. To bo tudi sporočilo letošnjih informativnih dnevov za vpis v srednje šole, ki izvajajo izobraževalni program Trgovec; potekali bodo 11. In 12. februarja.

»Zbornica je k promociji poklicev, kot so trgovski poslovodja, prodajalec, skladiščnik, mesar ipd., pritegnila tudi delodajalce in srednje šole, ki izobražujejo omenjene programe, saj le tako lahko zagotovi celovite informacije,« poudarja predsednica TZS Mariča Lah. Za informiranje o poklicih in izobraževalnih programih so uporabili kanal, ki je mladim najbližji in najljubši, družbena omrežja: instagram in FB.

Na informativnih dnevih bodo bodoči dijaki lahko spoznali tudi nekatere potencialne delodajalce in možne karierne poti v trgovini med šolanjem in po njem. Predstavili jim bodo predvsem praktičen vidik poklica prodajalec ter različne blagovne skupine izdelkov, tako da si bodo kasneje laže izbrali podjetje z verificiranimi učnimi mesti, v katerem bodo opravljali obvezno praktično usposabljanje (program Trgovec namreč obsega tudi najmanj 24 tednov prakse pri delodajalcu), ter strokovni modul, iz katerega bodo opravljali zaključni izpit.

Informativni dnevi na daljavo

O tem, kakšni bodo letos informativni dnevi, smo se pozanimali na Srednji trgovski šoli Ljubljana. Kot je povedala tamkajšnja ravnateljica Elizabeta Hernaus Berlec, bodo potekali na daljavo prek aplikacije zoom. Na šoli so pripravili splošne informacije o programih in delavnice, na katerih bodo predstavili nekaj predmetov in strokovnih modulov. Ves čas bodo odprte povezave s šolo na družbenih omrežjih, vse o šolanju in šoli bo mogoče izvedeti na spletu. Ogled šole in njenih prostorov bo zaradi okoliščin letos virtualen.

V programu izobraževanja se dijaki srečajo z več delodajalci, pri njih opravljajo prakso. »Nekateri delodajalci dijakom med izobraževanjem ponudijo štipendijo, po končanem izobraževanju pa tudi službo. In to je za mlade velika motivacija,« je dejala Hernaus Berlečeva. »Med šolanjem se seznanijo z različnimi vsebinami. Pri izbirnih modulih se trudimo, da učitelji redno spremljajo novosti in jih predstavijo dijakom. Učitelji se tudi medpredmetno povezujejo in tako poskrbijo, da dijaki pridobijo širše znanje. Dijaki so vključeni v projekt Učno podjetje, v katerem predstavijo svojo idejo in jo ponudijo potencialnim investitorjem.«

Šola z nekaterimi delodajalci permanentno sodeluje, ti sodelujejo tudi na informativnih dnevih. Večja trgovska podjetja so ključni partner pri izobraževanju; dijakom predstavljajo svoja delovna področja v šoli in tudi v prodajalnah. V sklopu projekta Erasmus+ pa dijaki lahko opravljajo prakso v tujini.

Tudi na Ekonomski šoli Celje, Gimnaziji in srednji šoli bosta informativna dneva potekala prek zooma, osnovnošolci pa bodo lahko v živo ali prek klepetalnice zastavljali vprašanja in dobili tudi odgovore nanje. Kot je povedala ravnateljica Bernarda Marčeta, so decembra v šoli odprli šolsko učno trgovino – ešcTRGovinca – z vsem, kar mora biti v sodobni prodajalni. Načrtujejo tudi predavanja delodajalcev o novostih v stroki.

Vpliv tehnologije

Novosti pa je na pretek. Trgovska podjetja doma in po svetu so namreč v zadnjih letih doživela občutne spremembe. Zlasti v času pandemije delujejo v razmerah povečane negotovosti, nepredvidljivosti in v nenehnem iskanju novih razvojnih usmeritev. Poseben izziv so spremenjene nakupovalne navade potrošnikov ter hiter razvoj tehnologije. Uporabo sodobne tehnologije narekujejo kupci, ki za nakupovanje uporabljajo različne komunikacijske in prodajne kanale, na primer spletne strani, družbena omrežja, ogled vsebin vplivnežev, pregled izdelka s programom, ki omogoča obogateno resničnost.

»Ob tem pa mora biti vsekanalno nakupovanje podkrepljeno z odlično logistiko v ozadju, ki omogoča dostavo izdelkov do kupca v najkrajšem možnem času od oddaje naročila. Trgovci želijo nakupni proces poenostaviti in pospešiti ter kupcu ponuditi nakupno izkušnjo, ki ga bo vedno znova privabila nazaj. To so zahtevne naloge, a hkrati priložnosti za trgovce,« poudarja izvršna direktorica TZS Mija Lapornik.

Informativni dnevi bodo letos potekali prek spleta. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Prilagajanje novim tehnologijam je nujno, h kupcem pa je treba pristopiti na pravi način: z zaposlenimi, ki bodo opolnomočeni z novimi (pravimi) znanji in kompetencami. Te je mogoče pridobiti v izobraževalnem sistemu na vseh ravneh ter na delovnem mestu skozi vseživljenjsko izobraževanje. Delodajalci pri zaposlenih iščejo digitalne veščine, da bodo lahko kupcem ponudili ustrezno podporo pri spletnem nakupovanju in pri kombiniranju klasične in spletne prodaje na prodajnem mestu. Ob tem morajo razumeti tudi prodajni kontekst in prepoznati kupčeve potrebe. Zato se zbornica skupaj z delodajalci na povabilo srednjih šol vključuje tudi v oblikovanje vsebin srednješolskega izobraževalnega programa Trgovec. Mariča Lah je povedala: »Med ključne veščine bodočih prodajalcev lahko med drugim zagotovo uvrstimo komunikacijske in socialne veščine, timsko delo, hitro prilagajanje spremembam, digitalno pismenost, računalniška znanja in uporabo družbenih omrežij ter večopravilnost.«

Prisluhniti željam mladih

Tako zbornica kot delodajalci pa se zavedajo, da mladih ne bodo privabili, če ne bodo razumeli in upoštevali njihovih želja in potreb. Med ključnimi je drugačno ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, saj jim prosti čas pomeni veliko. Kjer je to le mogoče, pričakujejo, da bodo lahko delali od doma, želijo si ustrezne skrbi za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu. Podjetja, ki se tega zavedajo, že načrtno gradijo znamko delodajalca.

Za uspešen karierni razvoj je pomembno tudi nenehno pridobivanje novih ter nadgrajevanje obstoječih kompetenc in znanj v okviru neformalnega izobraževanja, saj se delovna mesta spreminjajo, nastajajo nova. Zato TZS po besedah Lapornikove s svojo Akademijo že organizira številna usposabljanja, ki so prilagojena potrebam in zahtevam tako trgovcev kot tudi njihovih zaposlenih.