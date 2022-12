Inovativna pomoč, ki navdušuje slovenska podjetja

Kako poiskati pravo pomoč?

Digitalizacija, optimizacija in modernizacija poslovanja, napredne IT-rešitve … To je sodobna resničnost v poslovanju, in če vam je všeč ali ne, je to edina prava pot, ki zagotavlja napredek in konkurenčnost na trgu. Vendar je v poplavi informacij in ponudb včasih težko razbrati tiste, ki bi ustrezale vašim poslovnim vizijam. Kje torej dobiti zanesljivo IT-pomoč, ki vas bo vodila skozi proces digitalizacije in vam omogočila pravo transformacijo podjetja?

Spoznajte Bizmatch: generator pravih IT-priložnosti

Bizmatch je edinstven spletni generator, ki omogoča nepogrešljive B2B priložnosti na področju digitalizacije. Naročniki oziroma podjetja lahko na enem mestu dobijo prave informacije in ponudnike IT-storitev ter si tako olajšajo iskanje. Bizmatch vam omogoča, da boste že v enem dnevu dobili najboljšega in preverjenega IT-partnerja.

Bizmatch – najboljša B2B povezovalna platforma, ki vas vodi do vaših idealnih IT-rešitev in izvajalcev.

Strokovnjaki podjetja Sinecon, ki upravljajo spletno platformo Bizmatch, vam bodo pomagali do hitrih sprememb v vašem podjetju. Zanesljivo vas bodo vodili skozi proces izbire in vam v bazenu najrazličnejših IT-ponudnikov poiskali pravega partnerja za vas.

Z njihovo pomočjo boste:

hitro in pravilno definirali svoje prave potrebe,

enostavno pridobili samo resnično relevantne ponudbe, popolnoma prilagojene vašim zahtevam,

sprejeli pametno odločitev za nakup, nakupni proces pa bo zato krajši, stroškovno učinkovit in manj tvegan.

V štirih korakih do odličnega IT-partnerja

Vi ste nedvomno strokovnjaki na svojem področju, pri Bizmatchu pa so strokovnjaki za digitalizacijo. In to je prava popotnica za vaše povpraševanje. Zagotovite si novo stopničko v razvoju vašega podjetja v štirih ključnih korakih:

Samo štirje koraki vas ločijo od pravega IT-partnerstva. Foto Depositphotos

#1 OGLEJTE SI KATALOG REŠITEV IN ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Iščete primerno rešitev?

Bizmatch povezovanje se začne s hitro in preprosto oddajo povpraševanja z opisom ali specifikacijo vaše težave ali zahteve, ki jo bodo njihovi strokovnjaki ustrezno analizirali, dopolnili in pravilno oblikovali. Tako bodo ponudniki dobili urejene informacije in obseg vaših zahtev, kar je ključno, če želite najti izvajalce in digitalne rešitve za tisto, kar v resnici potrebujete.

#2 SEZNAM PRIMERNIH STORITEV IN REŠITEV

Osnovna storitev Bizmatch vam na podlagi oddanega povpraševanja ponuja seznam vseh podjetij ter IT-storitev in rešitev, ki ustrezajo kriterijem in parametrom vaših zahtev. Med njimi lahko sami poiščete ustrezne ali pa greste na naslednji korak pridobivanja ponudb.

#3 ANALIZIRAJTE PREJETE PONUDBE

Bizmatch pošlje pripravljena povpraševanja izbranim izvajalcem, ki so del poslovne mreže Bizmatch. Pridobljene ponudbe analizira in vam jih vrne v strukturirani obliki, ki zagotavlja preprosto primerljivost med njimi. Tako vam ne bo treba pregledovati in med seboj primerjati kopice podatkov, za katere pogosto niti ne veste, ali so relevantni. Tako pa boste lahko izbirali le med resnično ustreznimi ponudbami za izvedbo vaših digitalnih projektov.

#4 KONČNA IZBIRA IN ZAKLJUČEK POSLA

Končna pogajanja in uskladitev pogodbe z izbranim izvajalcem lahko opravite sami ali pa vam v zadnjem, a ključnem koraku pomaga izpeljati Sinecon, podjetje za digitalizacijo poslovanja, ali kateri koli drugi svetovalni partner, ki je vpisan v mrežo partnerjev Bizmatch.

Edina prava pot, ki zagotavlja napredek in konkurenčnost na trgu. Foto Depositphotos

Poiščite pravo povezavo v poslu

Obiščite Bizmatch in si zagotovite neobvezujoče ponudbe za podjetja, ki ponujajo IT-rešitve. To je prava pot, da najdete partnerja po svoji meri in seveda po meri ciljev vašega podjetja.

Bizmatch v novi podobi

Bizmatch je samo letos kljub svoji testni fazi, ki je trajala do novembra, spletel več kot 30 IT-povezav. Na podlagi teh bogatih izkušenj pa želi ekipa Bizmatcha platformo nadgraditi z novimi možnostmi, prav tako pa delovanje razširiti na nove trge.

Obnovljena spletna platforma Bizmatch ponuja vpogled v obširen in preverjen katalog IT-izvajalcev, produktov in storitev, s katerim lahko naročniki razširite svoje poznavanje posameznih sklopov rešitev ter tako najdete pravo rešitev tudi za svoj izziv.

Izvajalci lahko prek svojih profilov opremljate svoja podjetja, produkte in storitve, v nadaljevanju pa bo omogočeno tudi objavljanje študij primerov, dodajanje referenc, spremljanje seznama in statusov projektov ter komuniciranje s svojimi potencialnimi naročniki.

Izvajalci lahko izbirate med različnimi Bizmatch paketi in si tako zagotovite brezplačno prijavo za povpraševanja, brezplačno objavo produktov in storitev ter druge ugodnosti. Preverite vsebino paketov in se odločite za paket po vaši meri. Do 31. 3. 2023 pa lahko izkoristite tudi zgodnjo prijavo in si zagotovite paketa Bizmatch Corporate oziroma Bizmatch Enterprise prvih šest mesecev kar 50 % ugodneje.

Naročnik oglasne vsebine je Sinecon.