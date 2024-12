Inovativnost Koroške se kaže tudi na lokalni ravni

Na Koroškem so z uvedbo umetne inteligence (UI) v različne projekte postavili temelje za uspešno digitalno transformacijo regije. Eden izmed osrednjih dosežkov je razvoj lokalne UI-rešitve, imenovane Kärnten GPT, ki jo uporablja koroška vlada.

Rešitev, ki temelji na odprtokodnih platformah in je v celoti nameščena na lokalnih strežnikih, zagotavlja visoko stopnjo varnosti in zasebnosti podatkov. V prvi fazi je Kärnten GPT namenjen optimizaciji vsakodnevnih nalog zaposlenih, kot so priprava poročil in analiza elektronske pošte. Pozneje bo rešitvi dodana podpora za državljane, dolgoročno pa bo omogočila avtomatizacijo zapletenih administrativnih procesov v ozadju, sta povedala Markus Orlitsch in Herbert Wagger soustanovitelja podjetja Bubble Explorer, ki deluje na avstrijskem Koroškem, na Carinthia innovates 2024, ki je v Lakeside Science & Technology Park v Celovcu privabil več kot 250 strokovnjakov iz gospodarstva in znanosti.

Eden izmed uspešnih primerov uporabe umetne inteligence je tudi logistični projekt, pri katerem UI-rešitev optimizira nalaganje tovorov. Sistem analizira geografske lokacije in urnike dostav ter predlaga najboljše načine razporeditve tovora. Ta pristop bistveno zmanjšuje ročno delo in povečuje natančnost, saj omogoča hitro in učinkovito odločanje na podlagi podrobne analize podatkov.

V gradbeništvu pa se umetna inteligenca uporablja za prediktivno vzdrževanje ravnih streh. Z uvedbo senzorjev IoT in napredne analize podatkov lahko podjetja ocenijo stanje streh ter napovejo morebitne težave, kar omogoča hitrejše in natančnejše vzdrževanje. Ta tehnologija je pospešila delovne procese za kar 95 odstotkov, kar precej izboljšuje kakovost storitev in zmanjšuje stroške.

Fotografija iz dogodka. FOTO: Andreas Hren/Babeg

Posebno zanimiv primer uporabe umetne inteligence je tudi v oglaševanju, kjer se z analizo video-, avdio- in besedilnih vsebin ustvarjajo oglasi, ki so prilagojeni kontekstu prikazanih prizorov. Ta tehnologija omogoča zelo relevantne oglase, ki vzbudijo pozornost gledalcev in povečujejo oglaševalske prihodke.

Eden od vrhuncev dneva je bila glavna predstavitev Petra Strutzmanna in Davida Kretza iz podjetja Lam Research, globalnega akterja na področju rešitev za proizvodnjo polprevodnikov. Predstavila sta vlogo mesta Beljak pri razvoju prihodnosti podjetja in panoge. »S sodelovanjem z univerzami in raziskovalnimi ustanovami spodbujamo živahno inovacijsko kulturo in skupaj z našo multikulturno ekipo iz več kot 30 držav postavljamo nove standarde,« sta poudarila. Tesno sodelovanje med gospodarstvom in znanostjo je, kot sta dejala, ključni dejavnik za uspeh podjetja Lam Research in Koroške.

Koroška kot Silicijeva dolina Avstrije Koroška, slikovita regija v južni Avstriji, vse bolj utrjuje svoj ugled kot eno vodilnih evropskih središč za mikroelektroniko, elektronske sisteme in trajnostne tehnologije. Regija z močno mrežo mednarodnih podjetij, raziskovalnih ustanov in lokalnih inovatorjev privablja strokovnjake z vsega sveta ter ponuja okolje, v katerem se prepletajo raziskave, inovacije in visoka kakovost življenja. Pomembno vlogo imajo elektronski in programski sistemi, ki so podlaga za napredne tehnologije, kot so avtomatizirana vožnja, internet stvari (IoT) in pametna infrastruktura. Vodilni globalni akterji, kot so Infineon, Intel in Lam Research, skupaj z lokalnimi podjetji ustvarjajo dinamičen prostor za razvoj vrhunskih tehnologij. Poleg tega Koroška zagotavlja odlične izobraževalne programe in zaposlitvene priložnosti, ki omogočajo razvoj kariere na globalnem trgu.

Ključ do uspeha v vseh teh projektih je postopna implementacija umetne inteligence. Rešitve so bile najprej uvedene v manjšem obsegu, kar je omogočilo testiranje in prilagajanje na podlagi povratnih informacij. Zmogljivost lokalnih rešitev zagotavlja varnost podatkov, medtem ko odprtokodne platforme omogočajo stroškovno učinkovitost. Poleg tega je sodelovanje z univerzami, raziskovalnimi inštituti in industrijskimi partnerji, ki so prisotni na avstrijskem Koroškem, ustvarila močno mrežo strokovnjakov, ki podpira razvoj inovacij.

Koroška tako uspešno združuje tehnološko naprednost in strateško sodelovanje, kar omogoča uporabo umetne inteligence na način, ki ne le izboljšuje delovne procese, ampak tudi povečuje vrednost storitev za uporabnike. S temi praksami se regija uveljavlja kot vodilna sila pri digitalizaciji in inovacijah v širši evropski regiji.