Iščejo nove kadre za lakirnico

Bugatti Rimac, podjetje iz skupine Rimac Grupa, ki se osredotoča na oblikovanje, razvoj in proizvodnjo super zmogljivih avtomobilov, namerava v naslednjih šestih mesecih v oddelku lakirnice v novem kampusu Rimac v okolici Zagreba zaposliti več kot 50 novih delavcev.

Ti se bodo pridružili obstoječi skupini 26 strokovnjakov in bodo po usposabljanju sodelovali v izdelavi trenutnih in prihodnjih modelov Rimac in Bugatti.

Kot so sporočili iz podjetja, bodo glede na to, da gre za izjemno deficitarni poklic, ustanovili nekakšno visoko izobraževalno enoto (»painting academy«), v kateri bi zainteresirane kandidate usposobil za delo v lakirnici, ki je posebna tudi zaradi ogljikovih vlaken, ki jih v veliki meri uporabljajo pri izdelavi avtomobilov. Lakirnica bo obsegala 2000 kvadratnih metrov.

Usposabljanje bo trajalo od pet do devet mesecev, odvisno od obstoječih veščin zaposlenega, področja specializacije in stopnje že pridobljenih veščin, po navedbah družbe bodo imeli delavci sklenjeno delovno razmerje in dobivali plačo.