Izhod iz epidemije zvišuje dobičke borznih družb

V nadaljevanju preberite:

Tako lansko kot tudi letošnje prvo četrtletje je družbe ljubljanske borze zaznamovala epidemija, kar se je poznalo tudi pri njihovem poslovanju. A vseeno je obdobji zelo težko primerjati. Lani se je namreč veliko borznih družb (in tudi prebivalcev) šele pripravljalo na epidemijo in ukrepe za zajezitev, letošnji začetek leta pa je povsem v pričakovanju sprostitve ukrepov. To se pozna tudi pri rasti cen delnic. Kako poslujejo borzne družbe in kako to vpliva na cene delnic?