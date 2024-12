Izvozne dajatve za plin ubijajo enotni trg

V nadaljevanju preberite:

Novica, da Italija z napovedanimi izvoznimi dajatvami za plin ruši evropski trg, je odjeknila le v državah nekdanje Jugoslavije, kar vsaj v slovenski plinski energetiki vzbuja nekaj dvomov. Italija naj bi z dodatkom 2,19 evra na megavatno uro plina, ki je na zahodnem trgu že padla na 30 evrov, na druge prevalila izgube operaterjev, ki so morali kupovati drag plin in ga skladiščiti za zimo. Novica je menda prišla že konec preteklega leta in ni povzročila večjega preplaha.