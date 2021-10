Tunel Pekel na progi Maribor–Šentilj FOTO: Kolektor Gradbeništvo

Pospešena digitalizacija

Kolektor CPG je izkopal 500 metrov predora Pekel, ki je del železniške povezave Maribor–Šentilj, so sporočili iz podjetja Kolektor Gradbeništvo. Predor je dolg 1530 metrov. Dokončanje je predvideno za prvo polovico leta 2023.Delavci Kolektorja CPG so na železniški povezavi Maribor–Šentilj ta konec tedna dosegli mejnik, saj so izvrtali tretjino predora Pekel. Gradbišče, kjer delo poteka skladno s terminskim načrtom, je obiskala delegacija Kolektorja Gradbenštvo, prisoten pa je bil tudi, predsednik sosveta Kolektorja. Kolektor Gradbeništvo (Kolektor Koling in Kolektor CPG) je edina gradbena skupina s slovenskim kapitalom, ki je tehnološko in kadrovsko sposobna graditi tunele in ima ustrezne reference pri tunelogradnji. Kolektor Gradbeništvo je sicer pridobil posle tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.Poleg predora na Štajerskem ekipe Kolektorja CPG skupaj s kolegi iz turškh podjetij Yapi Merkezi in Özaltin gradijo prve metre predorov na trasi drugega tira Divača–Koper. Trenutno so aktivni na odseku Divača–Črni Kal, saj čakajo na končanje viadukta v dolini Glinščice.Če želimo slediti gospodarsko najrazvitejšim državam, je nujna digitalizacija v slovenskem gospodarstvu. Gradbeništvo pri tem ni izjema, česar se podjetja iz panoge, bodisi iz operative bodisi projektive, zelo dobro zavedajo, pravijo na zbornici gradbeništva pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).Zbornica je v stavbi GZS pripravila razstavo o digitalizaciji v gradbeništvu. »V Sloveniji smo naredili zelo odločen korak na področju projektiranja, načrtovanja, manjkajo pa nam segmenti na področju izvajanja del in upravljanja z zgrajenimi projekti. Platforme BIM, ki so najbolj povezane z gradbeništvom, omogočajo ta trend, od projekta do objekta,« pravi direktor zbornice. Prednostni takšnega izvajanja so poenostavitve, transparentnost in natančnost. Po njegovih besedah smo lahko Slovenci zelo ponosni na projekte, ki so bili izvedeni ali se izvajajo s pomočjo digitalnih platform, saj se z njimi že uvrščamo ob bok digitalno usmerjenih gospodarstev Evropske unije.Generalni direktor GZSpa je dejal, da bodo na voljo evropska sredstva tudi za digitalizacijo v gradbeništvu: »Naša naloga je, da poskušamo z ministrstvi narediti razpise čim bolj prilagojene potrebam podjetij in prijazne uporabnikom.«