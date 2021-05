Je danes res pametneje varčevati kot investirati?

Dvo-, tri- in štirisobna stanovanja, ki so v večini velika do 120, največje pa kar 166 kvadratnih metrov, bodo ponujala poglede na Grajski grič, Rožnik, Barje in staro Ljubljano.



Vsa stanovanja se bodo ponašala s trimetrskimi stropovi, izbranimi materiali, sodobnimi prezračevalnimi sistemi in veliko steklenimi površinami. Največja bodo imela tudi razkošno zasebno teraso, stanovalcem bo na voljo concierge, manjkal pa ne bo niti dovršen tehnični varnostni sistem. Med takšne naložbe zagotovo sodijo stanovanja v stanovanjskem kompleksu Šumi . Stanovanjski del tega kompleksa, umeščenega prav v srce Ljubljane, bo obsegal 96 stanovanj, ki se bodo raztezala v šestih nadstropjih.Dvo-, tri- in štirisobna stanovanja, ki so v večini velika do 120, največje pa kar 166 kvadratnih metrov, bodo ponujala poglede na Grajski grič, Rožnik, Barje in staro Ljubljano.Vsa stanovanja se bodo ponašala s trimetrskimi stropovi, izbranimi materiali, sodobnimi prezračevalnimi sistemi in veliko steklenimi površinami. Največja bodo imela tudi razkošno zasebno teraso, stanovalcem bo na voljo concierge, manjkal pa ne bo niti dovršen tehnični varnostni sistem.

Tisti, ki jim na banki »leži« od sto tisoč evrov naprej, se zato upravičeno sprašujejo, kam, namesto na banko, naložiti svoj denar, da mu bo vrednost rastla, ne pa padala?Tri slovenske banke bodo svojim komitentom za povprečna mesečna stanja nad določenim zneskom zaračunavale 0,04 odstotka ležarine na mesec. Pri tem se upoštevajo vse vloge, sklenjene pri posamezni banki; sredstva na osebnih računih in paketih, varčevalnih računih, postopnih varčevanjih in depozitih. Ob bremenitvi denarja, ki samo »leži« na banki, prihaja v ospredje dejstvo, da denar na banki izgublja vrednost. Finančniki ob uvedbi ležarin opozarjajo tudi na inflacijo, ki prihrankom znižuje kupno moč. Kot je napovedal Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, inflacija letos znaša 0,8 odstotka, do leta 2023 pa se bo povzpela na kar 1,7 odstotka oziroma po mnenju nekaterih poznavalcev celo več. Finančni svetovalci že opažajo, da se vlagatelji začenjajo zavedati nedonosnosti (oziroma celo stroškov) tradicionalnih oblik varčevanja, zato je marsikdo že začel iskati alternative.Ena izmed možnosti, kako pametno in tudi donosno naložiti svoj denar,. Ta način je Slovencem zelo blizu, saj nam že pregovorno veliko pomenijo. A treba je poudariti, da je tudi pri naložbi v nepremičnine potreben temeljit razmislek. Lokacija nepremičnine je zagotovo ena izmed poglavitnih komponent njene vrednosti. Čeprav so cene parcel, stanovanj, hiš in drugih nepremičnin v večjih mestih občutno višje, pa je večja verjetnost, da bodo svojo vrednost obdržale oziroma jo sčasoma še povečale.Zaradi dostopnosti pomembne infrastrukture, storitvenih dejavnosti, izobraževalnih ustanov, vrste možnosti za raznovrstno preživljanje prostega časa in drugih prednosti za bivanje so nepremičnine v velikih mestih vedno privlačna izbira. Obenem pa moramo seveda pomisliti tudi na kakovost nepremičnine. Kakovostna gradnja je, čeprav na to morda na prvo žogo ne pomislimo, prav tako ena izmed pomembnejših lastnosti nepremičnine, ko razmišljamo o njenem nakupu. Zagotovo ne bi radi, da že nekaj let po investiciji pride nova, ko je treba obnoviti, popraviti ali sanirati kakšno nepravilnost.Ko k lokaciji in kakovosti nepremičnine dodamo še »bonbončke«, ki prinašajo nekoliko višji standard, pa smo zadeli v polno. Velika dodana vrednost je tako lastna, celo pokrita garaža, sploh v mestih, kjer zaradi velikega števila prebivalcev primanjkuje parkirnih prostorov. Potem je tu še dostopnost. Vsak si želi, da bi imel vse – službo, šolo, frizerja, trgovine, banko, nočno življenje, kulturne ustanove … – na dosegu roke.Naročnik oglasnega sporočila je Šumijev kvart d.o.o.