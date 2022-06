Je dno delniških tečajev že blizu?

V nadaljevanju preberite:

Delniški trgi zaradi vojne v Ukrajini letos beležijo izgube in zdaj se postavi vprašanje, ali smo že blizu dna delniških tečajev?

Kombinacija visokega blagovnega deficita in v kratkem časovnem obdobju krepko podraženega dolga bo imela negativne učinke na proračune držav evroobmočja in bo najverjetneje pripomogla k znižanju prihodkov in marž v marsikaterem segmentu evropskega gospodarstva.