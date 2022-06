Je prva dama IT sveta preveč zbližala zasebno in poslovno?

Facebookovi (zdaj Metini) odvetniki naj bi po navedbah Wall Street Journala najmanj od lanske jeseni preiskovali Sheryl Sandberg – zanimalo naj bi jih, ali je izkoriščala Metine vire, tako finančne kot človeške, za uresničevanje osebnih interesov in v podporo lastnim projektom.

Kot je znano, je Sandbergova konec junija oznanila svoj odhod s položaja izvršne direktorice operative, ker da naj bi se želela posvetiti svoji dobrodelni fundaciji in nasploh delu v filantropiji, predvsem v boju proti poskusom konservativnega dela vrhovnega sodišča ZDA, da bi omejili pravico do splava.

52-letna milijarderka, ki velja za eno najvplivnejših žensk v svetu IT in veliko zagovornico ženskih pravic, ima po navedbah Forbesa pod palcem 1,6 milijarde dolarjev. Njena osnovna plača je znašala 875.000 dolarjev, prejemala pa je še bonus v višini več kot 900.000 dolarjev ter nagrado v obliki delnic v višini 19,7 milijona dolarjev.

Facebooku se je pridružila že kmalu po njegovi ustanovitvi. V 14 letih, kolikor je bila desna roka Marka Zuckerberga, je podjetje zraslo v enega največjih tehnoloških gigantov in prevzelo med drugim Instagram in WhatsApp ter se preimenovalo v Meto. Je tudi avtorica dveh knjižnih uspešnic, Lean In, kjer obravnava vprašanja žensk v sodobnem poslovnem svetu, ter Plan B, kjer raziskuje, kako se optimalno spopadati z izzivi in v tem najti veselje.

Sheryl Sandberg naj bi zaposlene izkoriščala za delo v svoji dobrodelni organizaciji. FOTO: Meta

Interne preiskovalce njenega nekdanjega delodajalca naj bi predvsem zanimalo, kako so ji Metini zaposleni pomagali pri delu v njeni dobrodelni fundaciji ter pri pisanju, izdajanju in promociji zadnje knjige. Poleg tega, tako pravijo viri, ki naj bi bili blizu zaposlenim v podjetju, naj bi Metino osebje intenzivno pomagalo tudi pri organiziranju njene prihajajoče poroke s Tomom Bernthalom. Špekulira se, da naj bi bil njen nepričakovani odhod iz vodstva lahko povezan z ugotovitvami v preiskavi.

Tako Facebook kot Sandbergova sta sicer zanikala, da bi imela notranja preiskava kaj opraviti z njeno odločitvijo, da zapusti Facebook in se posveti aktivizmu. Poudarili so tudi, da bo ostala članica upravnega odbora njegove matične družbe Meta Platforms. WSJ v prispevku navaja, da sicer ni nič neobičajnega, da višje vodstvo Facebooka uporablja sredstva podjetja za uresničevanje potreb v zasebnem življenju.

Sandbergova je v preteklosti že bila na tnalu notranje preiskave, in tudi takrat je o tej poročal WSJ. Sandbergova naj bi svoj vpliv, ki ga je imela kot COO v Meti, uporabila za to, da je preprečila, da bi tabloidni britanski časopis Daily Mail objavil zgodbo o tem, kako je leta 2014 dobila prepoved približevanja nekdanjemu partnerju Bobbyju Koticku, izvršnemu direktorju podjetja Activision Blizzard. Sandbergova naj bi za storitve izboljševanja javne podobe v nekem obdobju plačevala 30.000 dolarjev na mesec.

Slaba publiciteta pa se v letu, ko je napovedala svoj odhod, ne neha. Po navedbah tujih medijev naj bi se fundacija Sheryl Sandberg & Dave Goldberg, ki jo je ustanovila v spomin svojega tragično preminulega moža leta 2015 in pod katero je združila tudi fundacijo Lean In, spopadala s kritikami o slabem ravnanju z zaposlenimi. Kritizirale so jo tudi nekatere feministične skupine, ker da ni na ustrezen način podprla pravic žensk.