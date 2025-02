Pečečnik pisal Golobu: Milijarde evrov za korupcijo, nam pa le novi davki

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko država od državljanov zahteva »nemogoče visoke obremenitve«, se milijarde evrov iz žepov državljanov skozi korupcijski kanal prikrito zlivajo v žepe posameznikov in podjetij, sodelujočih v poslih z državo. Takšno ravnanje onemogoča delovanje države, zato se do nemogočih in s tujino neprimerljivih ravni povečujejo obremenitve vseh tistih, ki »resnično delamo ter ustvarjamo dodano vrednost«, v svojem odprtem pismu premieru Robertu Golobu piše poslovnež Joc Pečečnik.

Člani Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), ki združuje 500 slovenskih podjetij ter so zaskrbljeni in močno razočarani nad stanjem v državi, so sklenili predsednika vlade nagovoriti z odprtim pismom.

»Na vsakem koraku smo priča koruptivnim dejanjem, predvsem v državnih podjetjih in agencijah, v katerih se zapravljajo ogromne količine denarja. V zvezi s korupcijskimi dejanji in povezanimi posli med državnimi uslužbenci in zasebniki, ki jih posredno vodijo 'blagajniki', ki nato vračajo denar ali posredno financirajo različne zasebne in politične sprege, vas pozivam, da uredite razmere v državi,« piše v uvodu pisma, pod katerega je podpisan predsednik SBC Joc Pečečnik.