JYSK prepoznan kot »Top employer« v Sloveniji v letu 2024

JYSK Slovenija, danska trgovska veriga za opremljanje notranijih in zunanjih bivalnih prostorov, je prejela prestižni mednarodni certifikat »Top employer«. Podeljuje ga Inštitut Top Employers, globalna avtoriteta za prepoznavanje odličnosti pri upravljanju človeških virov.

Inštitut Top Employers certificira organizacije na podlagi rezultatov raziskav o najboljših kadrovskih praksah. Raziskava zajema kadrovska področja, vključno s skrbjo za zaposlene, delovnim okoljem, razvojem talentov, učenjem, raznolikostjo in vključenostjo, programi dobrega počutja zaposlenih in številnimi drugimi.

Alen Kastelić, JYSK FOTO: JYSK

»Ko sem prišel v JYSK, so bila moja pričakovanja usmerjena predvsem v kakovostno vodstvo in spoštovanje med zaposlenimi. Podjetje teh pričakovanj ni le izpolnilo, ampak jih je tudi preseglo. Način vodenja v Jysku temelji na spoštovanju, odprtosti v komunikaciji in iskanju povratnih informacij, kar je zame izjemno pomembno,« pravi Alen, Jyskov kadrovski poslovni partner za Slovenijo in Bosno in Hercegovino. »Delo v Jysku bi brez pomislekov priporočil vsem svojim prijateljem in znancem. Razlog je v edinstvenem pristopu podjetja do dela z ljudmi in vlaganja v njihov razvoj, ki omogoča poslovno in osebno rast,« poudarja Alen.

Nejc je svojo kariero v podjetju JYSK začel že med študijem. Od takrat se je v treh letih prebil od prodajalca, prek namestnika vodje trgovine do položaja vodje trgovine po opravljenem izobraževalnem programu JYSK SMT. Naslednji korak v Nejčevi karieri je bila regionalna pozicija, kjer še danes deluje kot koordinator koncepta trgovin za Slovenijo, Hrvaško, BiH in Srbijo. »Pozitivno vzdušje med zaposlenimi, podpora nadrejenih, zaupanje in možnost uresničitve lastnih zamisli so vplivali na to, da sem se odločil, da študij zamenjam za delo v prodaji. Nikoli si nisem mislil, da bo to moja kariera in da se bom našel tukaj, saj sem imel željo po študiju zgodovine in geografije. Pristop do dela in odnos nadrejenih sta mi pomagala, da sem popolnoma spremenil načrte za prihodnost,« pravi Nejc.

Nejc, JYSK - koordinator koncepta trgovin za Slovenijo, Hrvaško, BiH in Srbijo. FOTO: JYSK

»Naša ambicija je biti prva izbira zaposlenih v maloprodaji v vsaki državi, kjer JYSK deluje. To pomeni, da se vedno trudimo ponuditi privlačno okolje za delo, da naši sodelavci z veseljem prihajajo na delo. Zaposlenim ponujamo priložnosti za razvoj in rast z različnimi programi in izobraževanji. Usposabljanje in razvoj zaposlenih prek povratnih informacij je velik del naše filozofije vodenja. Ta nagrada je potrditev Jyskovega odnosa do zaposlenih, ki ga je pred tem potrdil tudi Forbes s svojo lestvico najboljših delodajalcev na svetu,« je povedala Jadranka Čulo Petrovčić, kadrovska menedžerka za JYSK Slovenija, Hrvaška, Srbija in Bosna in Hercegovina.

»Izredni časi iz ljudi in organizacij potegnejo najboljše. To potrjuje tudi naš letošnji program certificiranja najboljših delodajalcev. To so delodajalci, ki skrbijo za razvoj in blaginjo svojih ljudi. S svojim delovanjem skupaj bogatijo svet dela,« je povedal David Plink, generalni direktor Inštituta Top Employers.

Inštitut Top Employers je od ustanovitve leta 2005 certificiral več kot 2300 organizacij v 121 državah. Ti certificirani vrhunski delodajalci pozitivno vplivajo na življenja 12 milijonov zaposlenih po vsem svetu.

Naročnik oglasne vsebine je JYSK