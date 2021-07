K okrevanju bi pomagalo (tudi) cepljenje

V nadaljevanju preberite:

Izbruh epidemije covida-19 je zaustavil mednarodna potovanja, ena največjih žrtev spremenjenih okoliščin pa je turizem. V letu 2020 se je število čezmejnih turističnih potovanj znižalo za kar tri četrtine, izhaja iz podatkov Svetovne turistične organizacije (UNWTO). Unctad, agencija Združenih narodov za trgovino in razvoj, pa opozarja, da so države v razvoju zaradi dejavnosti nesorazmerno prizadete.



Po izračunih je zaradi zloma turizma v letu 2020 vsem državam skupaj »zmanjkalo« za 2,4 bilijona dolarjev bruto domačega proizvoda. Ker je malo upanja, da bi bilo leto 2021 bistveno boljše, Unctad ocenjuje, da bo globalni izpad prihodkov v turizmu, povezan z epidemijo covid-19, do konca letošnjega leta dosegel štiri bilijone dolarjev.